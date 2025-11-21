Slušaj vest

Rijaliti učesnik Borislav Terzić Terza poludeo je zbog cimerke iz "Elite 9Teodore Delić, pa ju je žestoko isprozivao i otkrio da je sa njom bio intiman dok je Nenad Macanović Bebica bio u emisiji "Narod pita".

Kad se Bebica umešao da je brani, Terza je krenuo na njega, ali nije došlo do okršaja.

- Tek ću da te j***m. Boro, da li se sećaš ono što si rekao za prodavnicu - govorio je Terza.

Elita 9 Foto: Printscreen Instagram

- K**ao sam te dok je Bebica bio u "Narod pita" - rekao je Terza, a onda se zaleteo na Bebicu.

- J***m tebe i f**u ovu malu, ja sam na njoj k***c tresao. Ja sam nju j***o dok si ti bio u "Narod pita" - urlao je Terza.

- J***m ti mamu - dodao je Bebica.

- Dođi da te zgazim ovde. K**vu si doveo u kuću, kako ti je mama rekla? - besneo je Terza.

- Ti si u kuću doveo... - rekao je Bebica.

- Nisam ti ja FIlip Đukić, ajde mene prati - dodao je Terza.

- Nenade, ti mene ne treba da braniš i ne zanimaš me - umešala se Teodora.

- J***o ju je Filip u izolaciji. Moju devojku niko nije kao što je tvoju. Ja sam je ljubio i prošle godine. Pokupio sam je ispred zgrade i k***o je u kolima - nastavio je Terza.

- Kajaćeš se Terza - rekla je Teodora.

- Ti se ne ložiš na Filipa, nego na mene. Tarifa ti je 200 evra, ti si u katalogu - dodao je Terza.

Kurir.rs

Sofija Janićijević Borislav Terzić Terza
Terza besan na Minu
terza milica.jpg
Elita 9
screenshot-19.jpg

