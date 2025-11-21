Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Borislav Terzić Terza prišao je Mini Vrbaški u nadi da će rešiti sve nesuglasice, ali do toga nije došlo i ona ga je ponovo odjavila.

- Neću sa tobom da pričam, završili smo svaku komunikaciju - rekla je Mina.

- Nismo više zajedno? Nikad? - pitao je Terza.

- Ne znam šta će biti za osam meseci, ali sebe više neću više da ponižavam - govorila je Mina.

Mina Vrbaški i Borislav Terzić Terza

- Šta je sa tobom? Ajde malo zakoči. Koji problem imaš u sebi? Ti nikad ništa nećeš da rešimo i da popričamo. Ja ne mogu bez tebe više, koja sam ja p*zda i ponižavam se - govorio je Terza.

- Ne interesuje me. Ja sam se juče ponizila - dodala je ona.

- Ti ne znaš da pričaš, ti se odmah dereš - dodao je Terza.

- Završavamo komunikaciju, ne prilazi mi više - poručila je Mina.

- Važi, nikad - rekao je on.

