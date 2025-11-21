Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Borislav Terzić Terza prišao je Mini Vrbaški u nadi da će rešiti sve nesuglasice, ali do toga nije došlo i ona ga je ponovo odjavila.

- Neću sa tobom da pričam, završili smo svaku komunikaciju - rekla je Mina.

- Nismo više zajedno? Nikad? - pitao je Terza.

- Ne znam šta će biti za osam meseci, ali sebe više neću više da ponižavam - govorila je Mina.

Mina Vrbaški i Borislav Terzić Terza Foto: Printscreen YouTube

- Šta je sa tobom? Ajde malo zakoči. Koji problem imaš u sebi? Ti nikad ništa nećeš da rešimo i da popričamo. Ja ne mogu bez tebe više, koja sam ja p*zda i ponižavam se - govorio je Terza.

- Ne interesuje me. Ja sam se juče ponizila - dodala je ona.

- Ti ne znaš da pričaš, ti se odmah dereš - dodao je Terza.

- Završavamo komunikaciju, ne prilazi mi više - poručila je Mina.

- Važi, nikad - rekao je on.

Kurir.rs

Ne propustiteRijaliti"ŽALIM ŠTO NISMO NASTAVILI DALJE" Terza progovorio o ljubavi sa Sofijom, Mina odmah skočila: Treba li ja posle ovih stvari da pričam sa tobom?
Sofija Janićijević Borislav Terzić Terza
RijalitiSOFIJA JANJIĆIJEVIĆ PRIZNALA DA JE BACILA OKO NA CIMERA Terza promenio sve boje, pa joj lupio kontru!
Terza besan na Minu
Rijaliti"NE LJUTI SE NA KLOVNA JER SE PONAŠA KAO KLOVN" Starletu je verenik trudnu prevario, pa kukao i plakao, a ona sada poslala poruku
terza milica.jpg
RijalitiANĐELO PRIZNAO SVE O DOPISIVANJU SA MILICOM VELIČKOVIĆ Otkrio kako je sve počelo, ostavio Terzu bez reči nakon priznanja: Krenuli smo da se...
Elita 9
Rijaliti"NISAM SE ZALJUBILA, PRIJA MI NJEGOVA PAŽNJA" Mina otvoreno progovorila o odnosu sa Terzom, pa se obrušila na Asmina: Ne može tako sa mnom!
screenshot-19.jpg
RijalitiTERZA POBESNEO, JAVNO SE OBRATIO MILICI VELIČKOVIĆ! Saznao detalje njenog dopisivanja s Anđelom, pa joj poslao brutalnu poruku
terza milica.jpg
Stars"NISAM NI POMISLILA DA BI ON..." Sofija Janjićijević se oglasila nakon što je Terza ušao u vezu sa Minom Vrbaški, evo šta im je poručila!

 Mina Vrbaški - Intervju za Kurir:

Mina Vrbaški intervju Izvor: Kurir