Asmin Durdžić u emisiji "Pitanja novinara" progovorio je o odnosu sa bivšom partnerkom Stanijom Dobrojević sa kojom je prekinuo odnos usred rijalitija.

Durdžić je javno priznao i zašto ga je starleta razočarala.

"Više neću imati kočnice"

- Razočarala me je zbog nekih sitnica, a ja se uvek hvatam za sitnice - rekao je Alibaba.

- Pričao si Dači danas da te razočarala jer se nije setila da ti pošalje jednu čestitku? - upitao je novinar.

- Jeste, razočarala me zato što ona zna zbog čega sam ušao ovde i onda ona ne može da napiše čestitku jednu. Danas je moja sestra našla način da mi pošalje poruku, a nju očigledno boli k**** za neke stvari i nije želela da nađe način da mi napiše nešto - odgovorio je Durdžić.

- Rekao si da te od danas ne zanima? - nastavio je novinar.

- Ja zbog nje nisam želeo da radim neke stvari, ali više neću imati kočnice - izjavio je Asmin.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Stanija o Asminu i Aneli

Već nekoliko dana bivši partneri su u bliskom odnosu, te se spekuliše po Beloj kući da se primećuju varnice između njih, a tim povodom se oglasila i Stanija Dobrojević.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Pa, zanimljiva dešavanja, ali u ovom trenutku ne bih davala bilo kakve konačne komentare. Neka se sve odvija svojim tokom i neka se pokaže ko je ko. Kad za to dođe vreme, daćemo jasan i snažan stav o svemu, a fanovima mogu samo da poručim,pošto čujem da mi se sprema teren za ulazak u rijaliti – pa videćemo šta će biti - rekla je Stanija za Pink.rs.

