Slušaj vest

Porodica Kulić je proslavila krsnu slavu Aranđelovdan, a kako je izgledalo slavlje u Nišu imali smo prilike da vidimo putem društvenih mreža, jer je Miljanina sestra Ana Kulić na svom Instagramu podelila snimak iz porodičnog doma.

Ona je najpre podelila fotografiju na kojoj smo videli da mali Željko sedi na čelu stola, a potom je pokazala i kakva je atmosfera bila uveče.

1/5 Vidi galeriju Kulići proslavljaju Aranđelovdan Foto: printscreen instgaram

Ona je snimala majku Mariju kako se veseli uz pesmu Halida Bešlića "Budi budi uvijek srećna". Nju je ova pesma posebno pogodila te je podigla ruke i pevala stihove, a ćerka je snimila i bogatu trpezu i posluženje koje je bilo na stolu.

Ana se našalila i povodom toga što je u flaši vode razmutila vitamine koje pije kako bi podigla imunitet.

Kurir.rs

Marija Kulić i Bebica došli u bolnicu: