Slušaj vest

Porodica Kulić je proslavila krsnu slavu Aranđelovdan, a kako je izgledalo slavlje u Nišu imali smo prilike da vidimo putem društvenih mreža, jer je Miljanina sestra Ana Kulić na svom Instagramu podelila snimak iz porodičnog doma.

Ona je najpre podelila fotografiju na kojoj smo videli da mali Željko sedi na čelu stola, a potom je pokazala i kakva je atmosfera bila uveče.

Kulići proslavljaju Aranđelovdan Foto: printscreen instgaram

Ona je snimala majku Mariju kako se veseli uz pesmu Halida Bešlića "Budi budi uvijek srećna". Nju je ova pesma posebno pogodila te je podigla ruke i pevala stihove, a ćerka je snimila i bogatu trpezu i posluženje koje je bilo na stolu.

Ana se našalila i povodom toga što je u flaši vode razmutila vitamine koje pije kako bi podigla imunitet.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOVO JE NAJVEĆI SKANDAL NAŠE POZNATE RIJALITI ZVEZDE! Posle nastupa uneredila ceo hotel, vršila nuždu na svakom ćošku: Osoblje moralo da reaguje!
2025-06-26 09_28_18-PAPARACO! ZBOGOM ZOLI I SVIM MILJANINIM BIVŠIM LJUBAVIMA_ Influenser VERIO Kulić.png
RijalitiRAT NA SVIM FRONTOVA Miljana Kulić zaratila sa svim cimerima, kada je progovorio nije im bilo dobro!
RijalitiMILJANA KULIĆ JECA NA SAV GLAS ZBOG OCA SINIŠE! Potresne scene u Eliti: Možda neće doživeti da izađem odavde...
Miljana Kulić jeca u Eliti
StarsMILJANE KULIĆ NEMA U ELITI! Nastala opšta drama, niko ne zna gde je: Krevet prazan, Marija Kulić se odmah oglasila
marija-miljana.jpg
Stars"NEKA CRKNE U ONOM ĆUMEZU" Marija Kulić uništila Ivana Marinkovića: Svi su ga se odrekli...
xxx News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
StarsMARIJI KULIĆ SE VRATILI ZDRAVSTVENI PROBLEMI: Oglasila se i otkrila kako se oseća: Jako mi je teško...
k m.png

 Marija Kulić i Bebica došli u bolnicu:

Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu Izvor: Kurir