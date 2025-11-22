Slušaj vest

Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, a učesnici, iako su upućeni u sve norme rijalitija, neprestano odbijaju da ih se pridržavaju.

Ovog puta Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni pojedine učesnike jer nisu poštovali osnovno pravilo u Eliti 9.

Kažnjene takmičarke Elite 9 Foto: Printscreen

Naime, rijaliti igrači koji su udareni po džepu su: Sara Šajić, Anastasija Brčić i Sunčica Bajić.

One su kažnjene odlukom produkcije zbog kršenja osnovnog pravila, a to je poštovanje vremena za spavanje u Beloj kući i kući odabranih.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiTERZA PRIZNAO DA JE BIO INTIMAN SA TEODOROM Delićeva varala Bebicu sa njim: Macanović krenuo da nasrće na njega, cimeri ga jedva obuzdali
Elita 9
RijalitiŠUT- KARTA! Mina Vrbaški odolela Terzinim emotivnim izlivima, raščistila sa njim za sva vremena!
Mina Vrbaški i Terza u Eliti 9
StarsOGLASIO SE JOŠ JEDAN MUŠKARAC KOJI TVRDI DA JE BIO INTIMAN SA TEODOROM DELIĆ! Nakon afere s Terzom i on priznao sve: Imali smo nešto, što me ne tuži?!
Teodora Delić finale elite 8
Rijaliti"UZEO JE 48.000 EVRA" Bebica izbačen iz Elite nakon stravične tuče, a onda vraćen posle tri sata: Otkriveni nepoznati detalji!
Nenad Macanović Bebica
Stars"FLERTUJEŠ NA MOJE OČI" Novi skandal Aneli Ahmić i Luke Vujovića, bacila sve poklone u kantu
Aneli Ahmić Asmin Durdžić Luka Vujović, Anita Stanojlović