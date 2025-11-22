Produkcija je reagovala nakon neprimerenog ponačanja učesnica Elite
TRI UČESNICE ELITE 9 KAŽNJENE Produkcija reagovala zbog njihovog nedopustivog ponašanja, pa su udarene po džepu!
Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, a učesnici, iako su upućeni u sve norme rijalitija, neprestano odbijaju da ih se pridržavaju.
Ovog puta Veliki šef oštro je reagovao i odlučio da kazni pojedine učesnike jer nisu poštovali osnovno pravilo u Eliti 9.
Kažnjene takmičarke Elite 9 Foto: Printscreen
Naime, rijaliti igrači koji su udareni po džepu su: Sara Šajić, Anastasija Brčić i Sunčica Bajić.
One su kažnjene odlukom produkcije zbog kršenja osnovnog pravila, a to je poštovanje vremena za spavanje u Beloj kući i kući odabranih.
Kurir.rs
