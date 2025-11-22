Slušaj vest

Nakon što je pre nekoliko dana Bebica surovo napao Đukića dok je spavao i udario ga pesnicom u nos, Filip je odlučio da se povuče iz cele priče i sa Delićevom ne razvija nikakav odnos dalje jer ne želi da gubi novac koji je došao da zaradi za stan.

Bebica je nakon kršenja pravila o zabranjenom fizičkom kontaktu kažnjen tromesečnim honorarom, što bi značilo da trenutno ništa nije zaradio jer rijaliti ne traje ni puna tri meseca.

Terza tvrdi da Bebica ima dug

1/6 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Sinoć je došlo do novog haosa, a Bebica je ponovo bio jedan od aktera. Naime, tokom proslavljanja slave Aranđelovdan, Borislav Terzić Terza je upao u žučnu svađu sa Teodorom Delić, jer je tvrdio da je imao odnose sa njom prošlog leta, dok je njen tadašnji dečko, Bebica, gostovao u emisiji Narod pita.

Terza je urlao iz sveg glasa tvrdeći da su i on i Filip bili intimni sa Teodorom, koja je sve poricala, a Bebica je pokušavao da je odbrani pa je ubrzo i sam postao Terzina meta.

Prilikom svađe sa Nenadom Terza je izgovorio da je Bebica napolju navodno dužan 50.000 evra, te da ga čeka isplata ovog velikog duga odmah po izlasku iz rijalitija.

"Preko mene je ušao u rijaliti"

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Podsetimo, Miljana se nedavno osvrnula na jedan od žestokih sukoba koje je ranije imala sa Bebicom, kada je ona diskvalifikovana, a on vraćen u rijaliti nakon ukazane medicinske pomoći.

- Kada je išao za mnom kao psihopata i kad smo se potukli, njega su izveli na tri sata na lekarski pregled, a ja koja sam imala povredu ruke i tražila lekarsku pomoć, mene su izbacili, rekli su mi "Kapija, rampa" - vikala je besna Miljana u radio emisiji, aludirajući na to da je zaslužio da bude izbačen.

Takođe je ispričala kako je upoznala njega, koji joj je tvrdio da ne prati rijaliti i da nije svestan njenog učešća, a zatim ju je, kako tvrdi, višestruko prevario. Pomenula je i iznos od 48 hiljada evra koji je, po njenim tvrdnjama, otuđio od nje.

Poslušajte zanimljivosti o estardnjacima: