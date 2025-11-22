Luki Vujoviću stigao je poklon u Elitu povodom rođendana njegovog sina
OBEZBEĐENJE UNELO SPECIJALAN POKLON ZA LUKU IZ SPOLJNOG SVETA Vujović ne može da veruje šta vidi, cimeri se odmah okupili oko njega (FOTO)
U Belu kuću stiglo je specijalno iznenađenje za Luku Vujovića.
Obezbeđenje je na kapiju iz spoljnog sveta unelo poklon za njega povodom rođendana njegovog sina.
On se jako obradovao zbog ovog znaka pažnje, a cimeri su mu prišli kako bi mu čestitali i njegovom sinu poželeli sve najbolje.
- Kako ti je lep sin, šmeker mali!
- Sinu mi je rođendan, ono je u to ime - rekao je on, pa nastavio da gleda njegove fotografije i dekoraciju torti i simpatičnog poklona koji su stigli na njegovo ime.
