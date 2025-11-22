Slušaj vest

U Belu kuću stiglo je specijalno iznenađenje za Luku Vujovića.

Obezbeđenje je na kapiju iz spoljnog sveta unelo poklon za njega povodom rođendana njegovog sina.

On se jako obradovao zbog ovog znaka pažnje, a cimeri su mu prišli kako bi mu čestitali i njegovom sinu poželeli sve najbolje.

Luki Vujoviću stigao poklon u Elitu povodom rođendana njegovog sina Foto: Printscreen YouTube

- Kako ti je lep sin, šmeker mali!

- Sinu mi je rođendan, ono je u to ime - rekao je on, pa nastavio da gleda njegove fotografije i dekoraciju torti i simpatičnog poklona koji su stigli na njegovo ime.

 Kurir.rs

