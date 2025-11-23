Slušaj vest

Asmin Durdžić nedavno je priznao zašto se razočarao u sada već bivšu devojku Staniju Dobrojević i otkrio da ga je pogodilo to što nikakvu čestitku od nje nije dobio.

Tim povodom je na RED televiziji govorila starleta i dala svoj sud o aktuelnim dešavanjima u rijalitiju, ali i odnosu Asmina i njegove bivše partnerke sa kojom ima dete.

"Tiho priznaje da mu nedostajem"

- Meni je to više zvuči kao neki njegov poziv u pomoć i da tiho priznaje da mu nedostajem. Kada mu tamo nije potaman, onda bude: "Gde je Stanija?", nisam to shvatila kao nešto loše, nego kao poziv. On se tamo mene prvi ne seti, ponaša se kao da ne postojim. Ja radim sve otvoreno, transparentno, ja bih pre ušla u rijaliti i razgovarala sa njim, nego slala ceduljice... Nekada se mislim da Asmin nije upućen u sva dešavanja, da su me njegovi svi odjavili, jer tamo neku baku nisam čula šta priča. Možda je i njegova porodica bila izmanipulisana, jer su prekinuli kontakt sa mnom. Ali, da sam mu ja rekla, a doći će momenat kada sve ovo prođe... Neka se sve odvija kako treba, da oni svi pokažu sebe i svoje pravo lice, ali ne bežim ni od mogućnosti da uđem tamo i sa njim razgovaram otvoreno i na sve moguće teme, pa čak i na ovo što mi je urađeno na samom početku, a ono što on ne zna. Ja sam Asminu uvek kupovala lepe stvari, da bude lepo obučen, naravno da bih mu uvek poslala i čestitku i poklon, nevezano na taj emotivni status, iako je stavljena tačka - rekla je Stanija.

Asmin Durdžić i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

- Ne znam da li bi ijedna devojka ili žena, i da ide od žene do žene, od devojke do devojke, pa očekuje čestitku i poklon i da se pravim da je sve u redu?! Pa nije, tu su bile Mina, Maja, da ne nabrajam kada hvata ovu ili onu, fanovi mi sve ovo iseckano pošalju (smeh). Ne mislim da se šali, mislim da on to tako radi, ali da mu ne ide po planu sa tim ženama... Da je Maja to učinila, on bi otišao korak dalje, s tim da je on nju pikirao, ko zna kakav plan ima sa njom i sa bivšom. Ne bih ni ja volela da su njega sve odbile, pa onda kao: "Stanija, ljubavi moja", ne prija mi ovo nimalo ništa. U glavi sam bila spremna na sve, očekivala sam da će se do sada desiti ko zna šta, a ništa se konkretno nije desilo - rekla je Dobrojevićeva, a onda se osvrnula na Asminovu najavu da neće imati kočnice:

"Živim bez njegovih ljubomornih ispada"

- On nema kočnice od prvog dana, neka bude od 10. dana rijalitija, ja sam to komentarisala, da se ne vraćamo na te situacije. Druga stvar, mi smo imali takav odnos da ja nisam mogla od njega da dišem. Ja sam se vratila u Majami, ja slobodno živim bez njegovih ljubomornih ispada, da li mi je joga trajala duže ili nešto. Ja da sam ušla u rijaliti i da sam samo sela pored Marka Markovića, samo sela, on bi se obesio tamo, verujte mi! I onda, on ulazi da neće da pogleda nijednu ženu, da ide samo da reši, pa onda ide od jedne do druge, prosipa se i upucava se.

"Mogao bi da vrati Aneli..."

Stanija je prokomentarisala i odnos Aneli i Asmina, uz konstataciju da su isti.

- Ja mislim da bi mogao da vrati Aneli, već dve godine unazad od kada je krenulo sve ovo... Nekako sam u toj situaciji realna, imaju dete, treba da imaju neku vrstu komunikacije i dobrog odnosa i kamo sreće da je to uvek tako bilo. Znači, ona je prva počela, nije joj bilo dete bitno, nego da njega medijski zgazi, sada on ulazi da sve to ispravlja. Nisu mi oni karakteri i osobe koje čvrsto stoje iza postupaka i u tome su isti. Oni su ustvari isti, da ne bude da vređam, ali ljudi pogaze svoju reč. Ja nisam iz tog sveta, takvi odnosi mi nisu poznati. Oni su mi školski primer nečega što ne treba. Mislim da, kada izađe, da će me proganjati, psihić će da nastavi tamo gde je stao. Ja ne moram da kažem, svi ljudi vide, ona je iskoristila momenat moje ime, što nije trčala da vrati muža?! Drugo, i Asmin se proslavio, evo s njene strane, sestra, mama, sestrino dete i njegova žena. Pitanje je ko će da nastavlja da ulazi sada od njihove familije - govorila je Stanija.

