Slušaj vest

Nekadašnji rijaliti učesnikAndrej Savković (18) oženio se 20 godina starijom Vanom, a onda su odlučili nakon nedelju dana da se razvedu. Onda su se pomirili i svađali, pa su se zavetovali da će se boriti za sebe. Sada čekaju devojčicu i pucaju od sreće.

- Od kako su saznali da čekaju bebu oni nisu ni dan proveli odvojeno, čak ni jednu trzavicu u braku nisu imali. Na sve to, dodatno ih je obradovala vest da će u aprilu dobiti devojčicu - kaže izvor.

Sklonili se s društvenih mreža

Kako se dodaje, oni su se uozbiljili i kada je zarada u pitanju, pa su tako otvorili privatni biznis.

- Koliko su srećni na privatnom planu, toliko su i na poslovnom. Oni su se zbog posla preselili u Nemačku gde su otvorili firmu, a ono što je sigurno da ih ne zanimaju društvene mreže i rijaliti iako su za to bili izuzetno zanimljivi - rekao je izvor.

Andrej Savković Foto: Printscreen

Inače, Vanja bi trebalo da se porodi u aprilu, a par još uvek razmišlja koje ime će dobiti naslednica.

Ljubomora

Podsetimo, Savković je istakao da se razvodi zbog ljubomore.

- Istina je, razveli smo se. Razlog je njena ljubomora koja već prelazi u patologiju što je nešto nenormalno. Juče sam izludeo što mi je merila vreme od prodavnice do kuće, kasnio sam puna tri minuta i posle toga me je nenormalno napala. Nakon toga smo se svađali i mirili, a sinoć smo se ponovo pokačili, a ona je došla u pet ujutru u dnevni boravak gde sam ja spavao i napala me. - Postavila mi je ultimatum da biram između najboljeg prijatelja i nje gde sam rekao da mi je najbolji prijatelj na prvom mestu, pa onda deset praznih mesta i tek onda ona. Niko nije mogao da uskrati druženje sa njim, znam ga od pete godine, uvek je bio uz mene u svakom periodu mog života i kad je bilo dobro i kad je bilo loše - ispričao je Andrej tada. 

Kurir/Blic

Ne propustiteRijaliti"PSIHIĆ ĆE ME PROGANJATI ČIM BUDE IZAŠAO IZ ELITE" Stanija o Asminu i ljubomornim scenama koje joj je priređivao: Da ne bude da vređam...
Rijaliti"VIŠE NEĆU IMATI KOČNICE" Asmin javno priznao zašto se razočarao u Staniju, pa najavio haos!
Asmin ostavio Staniju
RijalitiOBEZBEĐENJE UNELO SPECIJALAN POKLON ZA LUKU IZ SPOLJNOG SVETA Vujović ne može da veruje šta vidi, cimeri se odmah okupili oko njega (FOTO)
Luki vujoviću stigao poklon u Elitu povodom rođendana njegovog sina
RijalitiBEBICA ĆE MORATI DA PLATI 50.000 EVRA?! Isplivali šok detalji nakon što je unakazio Filipa Đukića: U dugovima do guše!
Nenad Macanović Bebica Elita Elita 8 finale elite 8

STARS EP556 Izvor: kurir tv