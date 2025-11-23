Slušaj vest

Nekadašnji rijaliti učesnikAndrej Savković (18) oženio se 20 godina starijom Vanom, a onda su odlučili nakon nedelju dana da se razvedu. Onda su se pomirili i svađali, pa su se zavetovali da će se boriti za sebe. Sada čekaju devojčicu i pucaju od sreće.

- Od kako su saznali da čekaju bebu oni nisu ni dan proveli odvojeno, čak ni jednu trzavicu u braku nisu imali. Na sve to, dodatno ih je obradovala vest da će u aprilu dobiti devojčicu - kaže izvor.

Sklonili se s društvenih mreža

Kako se dodaje, oni su se uozbiljili i kada je zarada u pitanju, pa su tako otvorili privatni biznis.

- Koliko su srećni na privatnom planu, toliko su i na poslovnom. Oni su se zbog posla preselili u Nemačku gde su otvorili firmu, a ono što je sigurno da ih ne zanimaju društvene mreže i rijaliti iako su za to bili izuzetno zanimljivi - rekao je izvor.

Inače, Vanja bi trebalo da se porodi u aprilu, a par još uvek razmišlja koje ime će dobiti naslednica.

Ljubomora

Podsetimo, Savković je istakao da se razvodi zbog ljubomore.

- Istina je, razveli smo se. Razlog je njena ljubomora koja već prelazi u patologiju što je nešto nenormalno. Juče sam izludeo što mi je merila vreme od prodavnice do kuće, kasnio sam puna tri minuta i posle toga me je nenormalno napala. Nakon toga smo se svađali i mirili, a sinoć smo se ponovo pokačili, a ona je došla u pet ujutru u dnevni boravak gde sam ja spavao i napala me. - Postavila mi je ultimatum da biram između najboljeg prijatelja i nje gde sam rekao da mi je najbolji prijatelj na prvom mestu, pa onda deset praznih mesta i tek onda ona. Niko nije mogao da uskrati druženje sa njim, znam ga od pete godine, uvek je bio uz mene u svakom periodu mog života i kad je bilo dobro i kad je bilo loše - ispričao je Andrej tada.

