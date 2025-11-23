Slušaj vest

U "Eliti 9" održane su nominacije, ali ono što je usledilo na kraju emisije sve je iznenadilo.

Naime, iako su ukućani nominovali Asmina Durdžića za izbacivanje u duelu sa Aneli Ahmić, on će ipak još ostati u rijalitiju. Ali i ostali nominovani.

Žele da mu vide leđa

Najpre je voditeljka Ivana Šopić saopštila da je Asmin od svojih cimera dobio najviše glasova za napuštanje rijalitija.

- Nisam iznenađen, to su sve bili Majini hejteri, da bi nas razdvojili - rekao je Asmin.

- Odabrani su nominovali Dušicu - rekla je Ivana.

- Nisam iznenađena s obzirom da je Boginja tamo i da su tamo njeni ljudi - rekla je Dušica.

Ipak, došlo je do obrta ove situacije, kada je Šopićka donela novo saopštenje s odlukom velikog šefa, koji je uslišio želju fanova ovog programa.

- Gledaoci su glasali da se ova izolacija produži, laku noć, vidimo se - rekla je voditeljka, što je značilo da niko nije nominovan, te i da ove nedelje neće biti izbacivanja iz Elite 9.

Stanija se oglasila

Podsetimo, iako je Asmin sve bliži sa Aneli Ahmić, sa kojom je u izolaciji, njegova bivša devojka Stanija Dobrojević se ogasila javno i rekla da će je juriti kada izađe napolje.

- Meni je to više zvuči kao neki njegov poziv u pomoć i da tiho priznaje da mu nedostajem. Kada mu tamo nije potaman, onda bude: "Gde je Stanija?", nisam to shvatila kao nešto loše, nego kao poziv. On se tamo mene prvi ne seti, ponaša se kao da ne postojim. Ja radim sve otvoreno, transparentno, ja bih pre ušla u rijaliti i razgovarala sa njim, nego slala ceduljice... Nekada se mislim da Asmin nije upućen u sva dešavanja, da su me njegovi svi odjavili, jer tamo neku baku nisam čula šta priča. Možda je i njegova porodica bila izmanipulisana, jer su prekinuli kontakt sa mnom. Ali, da sam mu ja rekla, a doći će momenat kada sve ovo prođe... Neka se sve odvija kako treba, da oni svi pokažu sebe i svoje pravo lice, ali ne bežim ni od mogućnosti da uđem tamo i sa njim razgovaram otvoreno i na sve moguće teme, pa čak i na ovo što mi je urađeno na samom početku, a ono što on ne zna. Ja sam Asminu uvek kupovala lepe stvari, da bude lepo obučen, naravno da bih mu uvek poslala i čestitku i poklon, nevezano na taj emotivni status, iako je stavljena tačka - rekla je Stanija.

"On nema kočnice"

- Ne znam da li bi ijedna devojka ili žena, i da ide od žene do žene, od devojke do devojke, pa očekuje čestitku i poklon i da se pravim da je sve u redu?! Pa nije, tu su bile Mina, Maja, da ne nabrajam kada hvata ovu ili onu, fanovi mi sve ovo iseckano pošalju (smeh). Ne mislim da se šali, mislim da on to tako radi, ali da mu ne ide po planu sa tim ženama... Da je Maja to učinila, on bi otišao korak dalje, s tim da je on nju pikirao, ko zna kakav plan ima sa njom i sa bivšom. Ne bih ni ja volela da su njega sve odbile, pa onda kao: "Stanija, ljubavi moja", ne prija mi ovo nimalo ništa. U glavi sam bila spremna na sve, očekivala sam da će se do sada desiti ko zna šta, a ništa se konkretno nije desilo - rekla je Dobrojevićeva, a onda se osvrnula na Asminovu najavu da neće imati kočnice:

- On nema kočnice od prvog dana, neka bude od 10. dana rijalitija, ja sam to komentarisala, da se ne vraćamo na te situacije. Druga stvar, mi smo imali takav odnos da ja nisam mogla od njega da dišem. Ja sam se vratila u Majami, ja slobodno živim bez njegovih ljubomornih ispada, da li mi je joga trajala duže ili nešto. Ja da sam ušla u rijaliti i da sam samo sela pored Marka Markovića, samo sela, on bi se obesio tamo, verujte mi! I onda, on ulazi da neće da pogleda nijednu ženu, da ide samo da reši, pa onda ide od jedne do druge, prosipa se i upucava se.