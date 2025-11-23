- On laže i petlja. Ne mogu da verujem da je rekao da sam bolestan i da umirem. Šta ja sad treba, da demantujem, pa ljudi da pljuju i kunu. Nedavno sam vadio krv, moja krvna slika je bolja od pola učesnika tamo. Imao sam operacije za koje se zna, ali da imam rak i da sam životno ugrožen, to je čista laž. Svi mi znamo da su Ahmićeve pikirale Luku jer su bile uverene kako ja imam avione, kamione i bogatstvo. One se nadaju da ću ja da umrem, pa da njima pripadne moje bogatstvo. Pre će Grofica da umre, nego ja. Verovatno Luka to radi, kako bi zadržao Aneli i uverio je da će dobiti nasledstvo, koje će njemu pripasti.