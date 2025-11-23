Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Luka Vujović tokom emisije ''Pitanja novinara'', šokirao je učesnike potresnom pričom o teškoj bolesni njegovog oca, Nikole Vujovića Baje.

Tom prilikom, Vujović je izneo brojne detalje, koji su šokirali kako učesnike, tako i gledaoce, te su mnogi ostali zatečeni.

Nakon toga, mnogi su se pitali zbog čega nije spustio loptu sa njim, znajući da mu je otac zdravtveno ugrošen, zbog čega se našao i na meti kritika među učesnicima.

Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Njegov otac se i oglasio, koji je oštro demantovao svog sina, ističući da je u pitanju čista laž.

- On laže i petlja. Ne mogu da verujem da je rekao da sam bolestan i da umirem. Šta ja sad treba, da demantujem, pa ljudi da pljuju i kunu. Nedavno sam vadio krv, moja krvna slika je bolja od pola učesnika tamo. Imao sam operacije za koje se zna, ali da imam rak i da sam životno ugrožen, to je čista laž. Svi mi znamo da su Ahmićeve pikirale Luku jer su bile uverene kako ja imam avione, kamione i bogatstvo. One se nadaju da ću ja da umrem, pa da njima pripadne moje bogatstvo. Pre će Grofica da umre, nego ja. Verovatno Luka to radi, kako bi zadržao Aneli i uverio je da će dobiti nasledstvo, koje će njemu pripasti.

Kurir.rs/Pink

 Rastanak Aneli i Luke:

Rastanak Aneli i Luke Izvor: Kurir