JANJUŠ I ZORICA MARKOVIĆ SE OBRAČUNALI Ne može da se smiri, besan kao ris urla po imanju, a ona se pravda - Imali smo dogovor!
Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš i Zorica Marković ušli su u raspravu.
Nakon što su Janjušu pojedini cimeri rekli da ga je pevačica psovala i ogovarala iza leđa, on je odlučio da sa njom obavi razgovor.
On je uleteo u pab vidno uzrujan i krenuo da viče:
- Zašto me psuješ opet, Zorice? - upitao je Janjuš.
- Molim? Ne, nije tačno, nisam ništa loše rekla - kazala je Zorica.
- Ja neću tebe da diram, ni da te zezam, a ti tako - rekao je Janjuš.
- Šta ti je Janjuše? - rekla je šokirana pevačica.
- Znam da imaš operaciju, neću da te za*****am, a ti tako - rekao je on.
- Znam, pa ja to poštujem - kazala je ona.
- Eno pričaju mi tamo da me psuješ - tvrdio je besno on.
- Ma lažu, ja sam ustala sa glavoboljom, tebe nisam uzela u usta - pravdala se Zorica.
Kurir.rs
