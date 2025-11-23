Slušaj vest

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš i Zorica Marković ušli su u raspravu.

Nakon što su Janjušu pojedini cimeri rekli da ga je pevačica psovala i ogovarala iza leđa, on je odlučio da sa njom obavi razgovor.

On je uleteo u pab vidno uzrujan i krenuo da viče:

- Zašto me psuješ opet, Zorice? - upitao je Janjuš.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Molim? Ne, nije tačno, nisam ništa loše rekla - kazala je Zorica.

- Ja neću tebe da diram, ni da te zezam, a ti tako - rekao je Janjuš.

- Šta ti je Janjuše? - rekla je šokirana pevačica.

- Znam da imaš operaciju, neću da te za*****am, a ti tako - rekao je on.

- Znam, pa ja to poštujem - kazala je ona.

- Eno pričaju mi tamo da me psuješ - tvrdio je besno on.

- Ma lažu, ja sam ustala sa glavoboljom, tebe nisam uzela u usta - pravdala se Zorica.

Kurir.rs

