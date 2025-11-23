Slušaj vest

Zoran, otac Filipa Đukića je otkrio šta misli o ovom činu i da li bi poželeo da Teodora bude njegova snaja.

- Filip nije konfliktan tip, uvek sam mu govorio da neću da čujem da psuje majke i sestre. On i u ovoj situaciji prelazi preko svega zato što neće da izgubi neke stvari. To kad se muškarci pobiju, 'ajde, ako imaju razlog koji je dobar po njihovom mišljenju, ali ovo nije bilo vredno da se zbog devojke pobiju. Ako si normalan čovek, onda ćeš da ga pozoveš da popričaš sa njim, a da ga sačekaš u onakvom stanju i da to uradiš, nije mi se to dopalo baš. Nije nam svejedno. Učinjeno je šta je učinjeno, sad ja da urlam, da jurim nekoga, to ne vodi ničemu. Ako su normalni, staće jedan pored drugog i razgovaraće, ako nisu normalni tu leka nema - rekao je Filipov otac, ističući da Teodora nije devojka za njegovog sina.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- I ovom čoveku (Bebici) i njoj (Teodori) daleko lepa kuća. Ne bih voleo da mi bude snaja. Filip ne može da nađe devojku u rijalitiju za ženidbu. Evo Bora se razveo, ono čim izađeš tandara mandara, Filip i mala Iva, pa Paula, to malo traje.

"Zveknuo bih mu šamarčinu"

Đukićev otac je priznao da bi mu udario šamar.

- Svašta bih mu rekao, a verovatno bih mu i zveknuo jednu šamarčinu i rekao: “Jesi li ti normalan?” Voleo bih da postoji nedelja gde nema utorka, a nadam se da ga je ovaj (Bebica) pripalio, da će malo da dođe k sebi, nije bio svestan kad je ovaj navalio na njega. Meni ta kombinacija,Teodora i Bebica, ništa nije jasno, da li su vereni, da li su raskinuli, na kraju krajeva, taj dečko može da izvuče neku pouku - izjavio je Zoran.

Kurir.rs/Blic

Filip Đukić ulazi u Elitu: