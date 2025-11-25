Slušaj vest

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nakon pomirenja pokrenuli su mnoštvo komentara, a njihov odnos podržao je javno i njegov otac Mustafa.

Nakon što je i Asminova bivša devojka Stanija Dobrojević dala svoj sud, oglasio se ponovo Mustafa.

"Veza nije bila vredna ni jedan groš"

- Odgovor "nesuđenog" svekra "nesuđenoj" snajki: Zahvaljujem vam za odgovor na moje otvoreno pismo. Ako je majka Nada jedini razlog da stavite tačku na vašu emotivnu vezu sa mojim sinom, onda se usuđujem napisati da ta veza nije bila vredna ni jedan groš - napisao je Mustafa Durdžić, pa dodao:

Foto: Printscrean

- Na prozivke Asminove podrške koje su u datom periodu usledile ja sam odlučno stao na vašu stranu. Želim da vas podsetim na period vašeg poznanstva sa mojim sinom i na vreme kad ste nam se predstavljali video pozivima. Tad ste bili prelepi, a ja sam po prvi put video svog sina zaljubljenog i srećnog. Nažalost, sticajem okolnosti vašoj sreći došao je ubrzo kraj - tvrdi on.

Na samom kraju, Asminov otac obećao je Staniji da će držati sina što dalje od nje.

1/7 Vidi galeriju Stanija i Asmin Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Za mene ste ti i Asmin najlepši par 21. veka. Svestan težine optužbi koje su tad išle na vaše ime, ja sam odlučno stao sa svojom porodicom na vašu stranu. Ovom prilikom želim da vam se zahvalim na svemu i od srca vam želim sreću u životu i ljubavi. Ja vas vise spominjati neću, a potrudiću se da "psiho-psihić'' bude što normalniji i da vas ne proganja više. Pozdrav - jasno je proučio Mustafa Durdžić.

Kurir/Informer

Ovako je Aneli ucenjivala Asmina: