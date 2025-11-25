Slušaj vest

Pevačica i učesnica "Elite 9" Zorica Marković postavila je pitanje cimeru Marku Janjuševiću Janjušu dok su ostali bili okupljeni za crnim stolom.

- Janjuše, kad ćeš da k*esneš ovu utorak babu - pitala je Zorica a onda se predomislila i tražila mu da navede tri ljige i tri najbolje osobe u kući.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen Instagram

- Prvo mesto si ti Zoko, izgubila si dostojanstvo, ne pričaš uopšte kako misliš... Druga osoba je Aneli, a treća osoba je Luka, vas dvoje ste jedno prema drugom najveće ljige koje postoje ove sezone. Luka, ja sam ovde devet godina, mogu da procenim neke stvari, meni ovo ništa ne pije vodu i ništa nije prirodno, baš nam vređate inteligenciju, glava nas boli

- Hajde na mesto kockaru, klošaru mrš - vikala je Aneli.

- Ljiga ti je ona koja me je tužila dok sam bila trudna... Pričaj kako ti se j**u na oči - zarežala je Aneli.



