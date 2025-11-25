Slušaj vest

Miljana Kulić i Asmin Durdžić žestoko su se sukobili za crnim stolom, a tom prilikom Durdžić je izjavio da mu je Lazar Čolić Zola poslao intiman snimak Kulićeve.

Pljušte tužbe protiv Asmina

Ove tvrdnje pogodile su Miljaninu majku Mariju Kulić, koja je istog časa kontaktirala advokate i podnela tužbu protiv Asmina.

- Poslali su mi ljudi snimak i prosledila sam ga advokatici, definitivno ću ga tužiti. Asmin se jednom izvinio javno i meni i mom suprugu i rekao da se kaje, međutim, ponovio je sve to. On ne može da podnese ako Miljana komentariše onako kako on ne želi, ne može da podnese kritiku. Kad se izvinio htela sam da mu oprostim, međutim, nema više praštanja. Vidimo se na sudu - počela je Marija Kulić priču, pa nastavila:

- Bio je jedan snimak, to je Zola namestio sa Janjušem u etno selu, ali Miljana je spavala tada i nije znala da je Janjuš stajao na vratima, a da je ovaj majmun otkrio da je snimi. Katastrofa. To su takvi ološi, spremni na sve. Prodaju majku, decu, nema šta nisu u stanju da urade za pare. Nema Asmin drugi snimak, osim toga koji je Zola objavio pre dve sezone. Hvala Bogu pa se Miljana otkačila od te narkomančine, a Asmin samo neka priča, sve ću debelo da mu naplatim na sudu.

O Asminu i Aneli

Marija Kulić tvrdi da bi Asmin sve uradio zarad kadra.

- Asmin je ušao u rijaliti da nešto dokazuje, da može da zavodi tamo one guske, i one koje hoće da prave priču zbog rijalitija. Misli sad da je neki frajer. I on i Bebica kao da su braća blizanci i po psovkama i po izgledu i po svemu - kaže Kulićeva i ističe da od pomirenja Asimina i Aneli nema ništa.

- Ma oni sve rade zarad priče, zbog toga su se i zbližili. Oni su fanatici, pratili su Miljanu i Maju svih sezona. Znaju da je potrebna priča i znaju da bi narod podržao njihovo pomirenje, ali posle onih izgovorenih reči nema šanse da će uspeti, mogu samo narodu da zamažu oči. Ne zna se ko od njih dvoje više laže, oni kao da su brat i sestra, a ne partneri - zaključila je Marija Kulić.

