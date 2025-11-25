Slušaj vest

Rijaliti učesnica Maja Marinković se saplela i svom težinom pala na betonski pod u dvorištu ''Elite 9''.

Dan nakon što su joj ukrali sat, Marinkovićeva je doživela još jedan peh.

Ona se, naime, saplela o stvari koje je njena cimerka, Aleksandra Babejić, iznela u dvorište, zbog čega je izgubila ravnotežu i svom težinom pala na beton. Tom prilikom povredila je oba kolena, a ukućani koji su se u tom trenutku zatekli u blizini odmah su joj pritrčali u pomoć.

- Ko je stavio ovo ovde. Jesi li normalna? Vidi kako sam se povredila... ufff. Ma zašto stavljate ovde stvari - govorila je Maja Marinković, kojoj je Mina Vrbaški priskočila u pomoć i pomogla joj uđe u radionicu.

Maja Marinković je sve vreme jaukala od bolova, a budući da je nezgodnim padom povredila kost, narednih nekoliko dana će osećati intenzivan bol. Na sreću, nije došlo do preloma.

Kelja o Maji Marinković

Podsetimo, Maja Marinković, nedavno se našla u žiži interesovanja, kada su je u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" optužili da je bila intimna sa Nikolom Keljanovićem, poznatijem kao "Ćaletov sin",a kruže priče i da postoji snimak, tog čina.

Kelja je inače, cnedavno govorio o starleti, te je otkrio da su bili samo drugari:

- Znam je, družili smo se, videli smo se par puta. Dobra je, voli i da popije, ja sam to gotivio.

