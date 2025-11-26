Slušaj vest

Kao tvrde njegove kolege, bolje bi bilo da je Desingerica kupio stan na nekoj atraktivnoj lokaciji, nego što troši pare vozeći tuđe automobile. Za samo nešto više od godinu dana, Deingirica je promenio preko 10 automobila, a njihova vrednost je skoro dva miliona evra. Kada se na poslednjem snimanju Pinkovih zvezda pojavio u automobilu "ferrari mercenary", koji vredi preko 200.000, svima je bilo jasno da je đavo odneo šalu.

- On leči komplekse iz mladosti. I dalje je u nekom gasu da se kurči sa novim kolima, a nijedan auto nije njegov. Ko bi pametan davao pare za tolike automobile, pa gde bi ih u krajnjem slučaju i parkirao. On živi na periferiji grada, i bolje bi mu bilo da je kupio neki stan, nego što renta automobile – priča jedan njegov dobro upućeni kolega iz posla.

Nije poznato da li Deingirica u vlasništvu ima sve automobile koje je vozio, ali i da ih ima, pitamo se gde ih parikira, pošto ih ima preko deset.

– To je samo za slikanje. Desingirica mora da proživi mladost, pa setite se samo šta je radio dok je bio mlad. Zarađivao je tako što je statirao u emisijama, kao što su neki Karamelni neki ljubavni jadi, gde je glumio muškarca koji vara. Zna on da njegovih pet minuta neće dugo potrajati, pa veli ajde da se živi za sve vreme koliko traje. Pa pogledajte ga u Pinkovim zvezdama od njega ljudi ne mogu doći do reči, jer non-stop priča i privlači pažnju na sebe. Srećom i to se polako završava i on je toga svestan, pa jaše na ovom poslednjem talasu, kako bi iskoristio što više može – završava izvor.

Treper je na snimanje Pinkovih zvezda došao i u luksuznog automobilu marke "mercedes", modela G63 Brabus Rocket 900, čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. Brabus je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova Rocket 900 edicija predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.