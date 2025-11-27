Slušaj vest

Rijaliti učesnici Anita Stanojlović i Filip Ðukić zbližili su se otkako je on stavio tačku na odnos sa Teodorom Delić.

Anitina najbolja drugarica Tamara se oglasila za medije i otkrila kako ona gleda na njihovo pomirenje i da li podržava ovaj odnos.

- Trenutni odnos Anite i Filipa mi se dopada u meri u kojoj komuniciraju i razgovaraju. Ipak je on za nju osoba sa kojom je provela odredjeno vreme i to lepo vreme napolju, i prirodno je da prema njemu ima emociju bliskosti. Ono što mi se ne dopada jeste što pojedini učesnici neprestano prate svaki njen korak i jedva čekaju da je nazovu ‘utorak devojkom’. To jednostavno nije moguće, jer su Anita i Filip imali odnos koji je trajao od februara do jula, vidjali su se i trezni i pijani, i preko dana i uveče, izlazili zajedno dakle, to nikada nije bio odnos jedne večeri. Što se Filipa tiče, kao što sam ranije govorila, ja njega generalno gotivim drugačiji je, ima svoj specifičan karakter i energiju ali je veoma neozbiljan i nezreo. Zamerila sam mu neke stvari jer ih lično nisam očekivala, imajući u vidu da odlično poznajem prirodu njihovog odnosa spolja i kakav pristup sam mislila da će imati prema Aniti unutra kada udje. Drago mi je što je Anitina i Filipova ponovna komunikacija, spojila u druženje dve ljute suparnice koje su na sudu Aneli i Maju, i Anitinog bivšeg dečka Andjela, pa njih troje sada imaju zajedničku temu za razgovor da onako sočno opletu po njoj.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

O Urošu Staniću

Pored toga Tamara je komentarisala i žestok sukob koji je Anita imala sa Urošem Stanićem, nakon kojeg su stavili tačku na prijateljstvo.

- Što se Uroša tiče, već sam dala jednu izjavu i nekoliko komentara, ali sam odlučila da ga više ne komentarišem u medijima. Sve što budem imala da mu kažem, reći ću mu lično kada ga budem došla u posetu Aniti za Novu godinu. Drago mi je što se on i Anita trenutno ne druže mislim da je to najbolje za oboje - poručila je Tamara.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteStars"ŽIVEO JE KOD MENE, PRIZNAO MI JE..." Anita raskrinkala Uroša Stanića, otkrila o čemu zadrugar mašta: Volela bih da on to uradi!
uros stanic.jpg
RijalitiUROŠ I ANITA STANOJLOVIĆ NAPUSTILI ELITU! Otkriveno gde se trenutno nalaze, a ovo je razlog odlaska iz rijalitija
dsdfsf.jpg
StarsOVA ZGODNA BRINETA JE NOVA DEVOJKA STANISLAVA KROFAKA! Na mrežama sve puca od oblina, ovo su detalji o njihovoj vezi (FOTO)
Stanislav Krofak
StarsSTANISLAV KROFAK OTKRIO ŠTA JE RADIO SA ANITOM! Ovo su čekali apsolutno svi, isplivali šok detalji
Stanislav Krofak.jpg
Stars"NE MOŽE DA GLEDA ANITU DOK IMA DEVOJKU" Aneli i dalje besna na Luku zbog njegovog druženja s cimerkom, ona se zbližila s Asminom: Promenljivi smo
Aneli Ahmić i Luka Vujović
StarsLUKA I ANITA SVE BLIŽI, ANELI HLADNA KAO LED! Dešava se haos u Eliti, evo svih detalja
Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži

 Anita Stanojlović o Anđelu i njegovoj porodici:

Anita Stanojlović o Anđelovoj porodici i tužbama Izvor: Kurir