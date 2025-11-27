- Trenutni odnos Anite i Filipa mi se dopada u meri u kojoj komuniciraju i razgovaraju. Ipak je on za nju osoba sa kojom je provela odredjeno vreme i to lepo vreme napolju, i prirodno je da prema njemu ima emociju bliskosti. Ono što mi se ne dopada jeste što pojedini učesnici neprestano prate svaki njen korak i jedva čekaju da je nazovu ‘utorak devojkom’. To jednostavno nije moguće, jer su Anita i Filip imali odnos koji je trajao od februara do jula, vidjali su se i trezni i pijani, i preko dana i uveče, izlazili zajedno dakle, to nikada nije bio odnos jedne večeri. Što se Filipa tiče, kao što sam ranije govorila, ja njega generalno gotivim drugačiji je, ima svoj specifičan karakter i energiju ali je veoma neozbiljan i nezreo. Zamerila sam mu neke stvari jer ih lično nisam očekivala, imajući u vidu da odlično poznajem prirodu njihovog odnosa spolja i kakav pristup sam mislila da će imati prema Aniti unutra kada udje. Drago mi je što je Anitina i Filipova ponovna komunikacija, spojila u druženje dve ljute suparnice koje su na sudu Aneli i Maju, i Anitinog bivšeg dečka Andjela, pa njih troje sada imaju zajedničku temu za razgovor da onako sočno opletu po njoj.