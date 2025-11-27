Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja privlače pažnju svakim svojim potezom.

Od kad su napustili rijaliti "Elita" oni se ne razdvajaju, a nedavno su viđeni zajedno u zlatari.

Ena je sada otkrila da se danima bori sa virusom koji ju je slomio, a onda je priznala i zbog čega ju je Peja odveo da proba prsten.

Ena i Peja

- Evo, i dalje sam bolesna, ležim i molim boga da prođe već jednom... - rekla je Ena na početku i dodala:

- Peja je samo hteo da proverimo veličinu prstena, i to je sve za sada - poručila je Čolićeva i otkrila kako na sve to gleda njen sin Matija.

- Ne ispitujem ga... Možda je samo hteo da zna na vreme da bi tad kad planira bilo iznenađenje. Ja ne razmišljam ni o čemu… Matija je rođen lagan - bila je jasna Ena.

Kurir.rs/Pink