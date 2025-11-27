Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja privlače pažnju svakim svojim potezom.

Od kad su napustili rijaliti "Elita" oni se ne razdvajaju, a nedavno su viđeni zajedno u zlatari.

Ena je sada otkrila da se danima bori sa virusom koji ju je slomio, a onda je priznala i zbog čega ju je Peja odveo da proba prsten.

Ena i Peja Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printscreen

- Evo, i dalje sam bolesna, ležim i molim boga da prođe već jednom... - rekla je Ena na početku i dodala:

- Peja je samo hteo da proverimo veličinu prstena, i to je sve za sada - poručila je Čolićeva i otkrila kako na sve to gleda njen sin Matija.

- Ne ispitujem ga... Možda je samo hteo da zna na vreme da bi tad kad planira bilo iznenađenje. Ja ne razmišljam ni o čemu… Matija je rođen lagan - bila je jasna Ena.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteRijalitiEVO KOLIKO GODINA JE ENA ČOLIĆ STARIJA OD PEJE! Ovo je malo ko znao, a svi su polemisali o razlici u godinama rijaliti para!
ena.jpg
StarsPREKID EMISIJE NA PINKU! Ena i Peja pravili sve vreme haos, a zbog onoga što mu je donela svi zanemeli
Ena i Peja u emisiji Narod pita
Stars"ISTINA JE DA SAM URINIRALA NA ULICI" Iskrena ispovest Zlate Petrović, dotakla se i napada da je ALKOHOLIČARKA, a evo šta nakon svega kaže za Enu
zlata_petrovic_12052025_0076.JPG
Rijaliti"TAKVE KAO TI SU SAMO ZA..." Peja nikad brutalniji prema Eni Čolić, više ne želi ni da je vidi ni čuje: Ne gledam te više kao devojku, nego kao predmet!
Jovan pejić
Stars"ZLATA PLAČE, NE MOGU DA JE SMIRIM, A JA MENJAM KANAL" Peja o intimnim scenama sina u "Eliti", porodica ne dolazi sebi: Neće oni spolja biti zajedno!
pejic.jpg

"Ako sam ceo dan nosio kecelju, šta onda mogu da budem u krevetu?" Milica Dugalić i Zoran Pejić Peja na temu muških i ženskih poslova Izvor: Kurir televizija