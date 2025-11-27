Bivša rijaliti učesnica otkriva šta se zaista krije iza odlaska u zlataru sa partnerom Jovanom Pejićem Pejom.
"PEJA JE HTEO DA PROVERIMO VELIČINU PRSTENA" Ena Čolić se oglasila nakon što su viđeni u zlatari, evo šta njen sin misli o njihovoj veridbi s Pejom
Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja privlače pažnju svakim svojim potezom.
Od kad su napustili rijaliti "Elita" oni se ne razdvajaju, a nedavno su viđeni zajedno u zlatari.
Ena je sada otkrila da se danima bori sa virusom koji ju je slomio, a onda je priznala i zbog čega ju je Peja odveo da proba prsten.
- Evo, i dalje sam bolesna, ležim i molim boga da prođe već jednom... - rekla je Ena na početku i dodala:
- Peja je samo hteo da proverimo veličinu prstena, i to je sve za sada - poručila je Čolićeva i otkrila kako na sve to gleda njen sin Matija.
- Ne ispitujem ga... Možda je samo hteo da zna na vreme da bi tad kad planira bilo iznenađenje. Ja ne razmišljam ni o čemu… Matija je rođen lagan - bila je jasna Ena.
