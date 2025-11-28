ASMIN NASRNUO NA CIMERA TOKOM REKLAMA, OBEZBEĐENJE ULETELO U KUĆU Uneo mu se u facu i zapretio, svi u šoku
Tokom reklamne pauze u emisji koja je u sklopu "Elite 9" došlo je do rasprave između Asmina Durdžića i Dače Virijevića.
U toj situaciji u Belu kuću je uletelo obezbeđenje kako bi sprečilo eskalaciju sukoba.
- Iz šale sam rekao za advokate, sram da te bude - rekao je Asmin.
- Rekao si iz šale, ali mi se svi smeju zbog tebe - odgovorio mu je Dača.
- Pusti ga, lud je za Majom, pa sve ovo radi sad - posavetovala ga je Aneli.
Inače, mnoge je začudio ovaj okršaj s obzirom na to da su njih dvojica od samog početka u dobrim odnosima, svakodnevno razgovaraju o raznim temama i provode vreme zajedno.
Tuča Aneli i Asmina šokirala sve
Podsetimo, bivši supružnici Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nedeljama su u sukobu koji je danas eskalirao, te je došlo do fizičkog okršaja.
Naime, Nakon što je Hana iznela optužbe o porodici Ahmić, Asmin je rekao Aneli da treba da se brani a ne da ćuti.
- Ti nisi za ovo kriva, izađi i odbrani se, ja znam što te Sita ucenjuje, ali reći ću ja to, ti se smiri i ustani i vrati u emisiju - rekao je Asmin, na šta je Aneli skočila na njega.
On joj je odmah uzvratio, te ju je zgrabio za vrat i oborio na pod.
Aneli je udarala rukama, a porom je obezbeđenje uletelo i razdvojilo ih.
Kurir.rs
Asmin govori o ćerki: