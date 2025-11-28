Slušaj vest

Tokom reklamne pauze u emisji koja je u sklopu "Elite 9" došlo je do rasprave između Asmina Durdžića i Dače Virijevića.

U toj situaciji u Belu kuću je uletelo obezbeđenje kako bi sprečilo eskalaciju sukoba.

- Iz šale sam rekao za advokate, sram da te bude - rekao je Asmin.

1/7 Vidi galeriju Asmin Durdžić i Dača Virijević Foto: Printscreen YouTube

- Rekao si iz šale, ali mi se svi smeju zbog tebe - odgovorio mu je Dača.

- Pusti ga, lud je za Majom, pa sve ovo radi sad - posavetovala ga je Aneli.

Inače, mnoge je začudio ovaj okršaj s obzirom na to da su njih dvojica od samog početka u dobrim odnosima, svakodnevno razgovaraju o raznim temama i provode vreme zajedno.

Tuča Aneli i Asmina šokirala sve

Podsetimo, bivši supružnici Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nedeljama su u sukobu koji je danas eskalirao, te je došlo do fizičkog okršaja.

Naime, Nakon što je Hana iznela optužbe o porodici Ahmić, Asmin je rekao Aneli da treba da se brani a ne da ćuti.

- Ti nisi za ovo kriva, izađi i odbrani se, ja znam što te Sita ucenjuje, ali reći ću ja to, ti se smiri i ustani i vrati u emisiju - rekao je Asmin, na šta je Aneli skočila na njega.

1/5 Vidi galeriju Tuča Asmina i Aneli Foto: Printscreen

On joj je odmah uzvratio, te ju je zgrabio za vrat i oborio na pod.

Aneli je udarala rukama, a porom je obezbeđenje uletelo i razdvojilo ih.

Kurir.rs

Asmin govori o ćerki: