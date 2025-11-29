Slušaj vest

Teodora Delić tokom emisije "Pitanja novinara" u okviru "Elite 9" ponovo je govorila o ocu njenog bivšeg verenika Nenada Macanovića Bebice, Tomislavu Macanoviću.

Podsetimo, on se pre nekoliko dana prvi put javno oglasio i nije imao nimalo lepe reči za bivšu snajku, a za sina je rekao da neće ništa prepisati na njegovo ime dok je on živ. Teodora je u sredu bila u šoku nakon saznanja da je govorio o njoj, a sada je nastavila na tu temu i nije birala reči.

Ima li šanse za pomirenje?

Ona je najpre govorila o svom odnosu sa Bebicom.

- Ja demantujem da je psihopata - rekla je Teodora pa je otkrila da li će biti sa Bebicom:

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen Instagram

- Ne verujem da ću biti sa Bebicom, ja sam njemu rekla da mora da se sredi i da trenira - rekla je Teodora.

Tada se dotakla Tomislava Macanovića, koji je rekao da je ona sa 18 godina pobegla u Beograd od njenih roditelja.

- Ne znam kako njega nije sramota da komentariše bilo šta. Ja učim njegove unuke kako da voze rolere i hranim ih, dok on sedi i pije, alkoholičar. Ja sam sa njegovim roditeljma bila okej zbog Nenada, iako su oni mene vređali i ponižavali - rekla je Teodora.

Podsetimo, Tomislav je u svom intervjuu rekao da se sina nije odrekao i da je njegova veza sa Teodorom bila samo zbog rijalitija.

- On je moj pa je moj i porodica ga se nikada nije odrekla, on samo ima svoj stan i tu živi. Što se tiče komunikacije nemam je kao što sam je imao pre sa njim. Ne mogu na njega da utičem, nisam mogao ni do osamnaeste godine, a tek sad. Majka i sestra su ga uvek podržavale i oglašavale se, ja nisam i ne bih ni ovo sada, ali eto dobro sam raspoložen - rekao je Tomislav i dodao:

"Pobegla je od kuće"

- Znao sam da je veridba šematski, a tada sam bio u Ovči i snaja me je zvala da mi čestita, pa šta da mi čestita. To je produkcija namestila, ne mogu se sigurno tamo veriti i znao sam da je posle pet dana gotovo i da će raskinuti. Ona devojka je pobegla od kuće davno i snalazi se u Beogradu, jer Beograd je “aždaja“, a kad su dolazili zajedno ovde ja nisam mnogo pitao. Ne mešam se ženi svojoj, a ne njima. Ona je izgubila svoj životni orijent i pobegla ocu i majci i došla u osamnaestoj godini u Beograd da radi, a sada ima 24. Njena porodica cela priča o Bebici, a ja bih prvo video sebe pa onda pričao o drugima. Ona je samo jedno veče otišla kod njih, pa da je vole otišla bi kod njih u Gornji Milanovac. Neće je on sigurno udariti i ona je napadala na njega i ništa. To je trenutno. Ne znam da li ga je volela, više sam sa vama pričao, nego sa njom. Oni i kad su sedeli tu, ja odem u radionicu i radim – rekao je on, a onda se osvrnuo i na to što je njegov sin udario Filipa Đukića.

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

- Oni su obojica bili pijani to veče. Neka su ga kaznili, pa šta misli? Napio se govedo, pa kao žali. Za čim žališ? Jezikom možeš šta hoćeš, ali udaranje ne, stavi lisicu na ruke. Nije mi krivo što je izgubio honorar, jer da je pametan bio ne bi to izgubio, a i nije zaradio na leđima. Pre dve godine je isto izgubio dosta. Nije on glup u opšte, nije naivan, inteligentan je i svaka njegova je na mestu.