Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima, te čak na nekim mestima na samom imanju, postoje istaknuti plakati na kojima su, takođe, predočena pravila ponašanja.

Međutim, neki učesnici se ne libe da ih prekrše, zbog čega snose sankcije.

Naime, zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, Veliki šef doneo je odluku, te je tako kaznio sledeće učesnike: Saru Šajić, Saru Stojanović, Mikija Dudića, Ivu Stupar, Anastasiju Brčić, Nerija Ružanjija i Hanu Duvnjak.

Osnovna pravila života na imanju prekršila je i Matorina devojka Dragana Stojančević zbog čega je kažnjena.

Otkako je počela "Elita 9" kazne pršte skoro svakodnevno, pa kako su krenuli, pojedini učesnici će na kraju izaći bez dinara.

Za sada, jedini koji je uspeo da se iskontroliše je Filip Đukić, koji nije uzvratio Nenadu Macanoviću Bebici, kad ga je udario dok je bio u krevetu sa teodorom Delić.

On mu je tada poručio da Bebica ima sreće jer skuplja pare za stan, zbog čega je i ušao u rijaliti, te je uspeo da se suzdrži.

