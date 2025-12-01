Slušaj vest

Jovan Jovičić Jompaz osvojio je najmanje glasova publike i sinoć je zauvek napustio "Elitu 9". Za izbacivanje je bilo nominovano troje takmičara Asmin Durdžić, Jovan Jovičić i na iznenađenje mnogih Miljana Kulić.

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara, koji su prikazani, a nakon toga Darko Tanasijević odveo ih je iz izolacije u diskoteku gde ih je sačekao izazov Velikog šefa.

Takmičari su morali da stave kašiku u usta i da bez ruku, samo na taj način, boje bombona poslažu na boje kartona na stolu.

S obzirom na to, da u igrici niko nije pobedio glasovi nisu duplirani, pa je Darko saopštio šta je pulika odlučila.

- Posle ove ljute borbe, ostaju Miljana i Asmin, Jompaz napušta Elitu - rekao je Darko.