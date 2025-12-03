Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Mina Vrbaški žestoko je sankcionisana u rijalitiju zbog svojih poteza.

Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem se navodi kolika je novčana kazna za Minu, te zbog čega su se odlučili na istu.

Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

Naime, u Belu kuću stiglo je pismo Velikog šefa u kom se navodi da je po hitnom postupku reagovao i rešio da oštro kazni Minu Vrbaški zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.

Odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara doneta je zbog, kako se navodi u saopštenju, laži koje je ona iznela na račun produkcije.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMINA VRBAŠKI PLAČE KAO KIŠA! Rijaliti učesnica pukla pred kamerama, evo šta je razlog
Mina Vrbaški
RijalitiŠUT- KARTA! Mina Vrbaški odolela Terzinim emotivnim izlivima, raščistila sa njim za sva vremena!
Mina Vrbaški i Terza u Eliti 9
RijalitiZBOG MINE VRBAŠKI I SOFIJE JANJIĆIJEVIĆ PREKINUTA EMISIJA Ušle u žestok klinč, kočnice totalno popustile, pa jedna drugoj sasule sve u lice!
Sofija Janjićijević
RijalitiTOTALNO RASKRINKAVANJE ASMINA DURDŽIĆA Mina sklopila sve kockice, više a ne podržava: otkrila detalje njegove prljave igre!
Mina Vrbaški i Teodora Delić

Mina Vrbaški intervju Izvor: Kurir