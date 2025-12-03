Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Mina Vrbaški žestoko je sankcionisana u rijalitiju zbog svojih poteza.

Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem se navodi kolika je novčana kazna za Minu, te zbog čega su se odlučili na istu.

Naime, u Belu kuću stiglo je pismo Velikog šefa u kom se navodi da je po hitnom postupku reagovao i rešio da oštro kazni Minu Vrbaški zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.

Odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara doneta je zbog, kako se navodi u saopštenju, laži koje je ona iznela na račun produkcije.

