Produkcija "Elite 9" rešila je da kazni još jednu učesnicu rijalitija, nakon što je Mina Vrbaški sankcionisana sa čak milion dinara. Veliki šef doneo je novu odluku, koja je sada saopštena svima.

Sunčica Bajić polila je pićem Asmina Durdžića, što nije prošlo nekažnjeno.

Veliki šef rešio je da je kazni mesečnim honorarom, što joj je rečeno u Beloj kući u "Eliti".

1/4 Vidi galeriju Sunčica Bajić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Inače, tokom rasprave sa partnerom Borislavom Terzićem Terzom, kako bi ga degradirala i ponizila, Mina Vrbaški se poslužila trikom zbog kog je na kraju zažalila.

- Pričaj, slobodno pričaj. Šta si rekla sad? - ponavljao je Terza.

- Luka ti je uneo drogu da šmrčete vas dvojica ovde zajedno - rekla je Vrbaški.

- Snimite ovo! - poručio je Borislav.

Nakon što je Mina izmislila gorepomenute reči o narkoticima, produkcija je rešila da je kazni sa milion dinara.