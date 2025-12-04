MAJKA MINE VRBAŠKI LUDO ZALJUBLJENA U OVOG VODITELJA: Ne krije sreću, sve javno objavila: "Život je tako lep..."
Ivana Vrbaški, majka rijaliti učesnice Mine Vrbaški, ne krije sreću i zaljubljenost u Aleksandra Udilovića, radio voditelja i TikTok influensera.
- Ljudi često traže suštinu na potpuno pogrešnim mestima i idealizuju pogrešne osobe, pokušavajući da ih uzdignu, a ne shvataju da je suština tu, ispred njih, i da se pojavi sama kada prestanemo da je tražimo. Toliko smo zaslepljeni mržnjom i zavisnošću, a život je tako lep... Ne budite slepi pored očiju. Ne mrzite, ne sudite... Volite se - napisala je ona.
Na fotografijama s Aleksandrom ona je nasmejana i čini se vidno zadovoljna.
Aleksandar je radio voditelj i aktivan korisnik TikToka, na kojem deli zanimljive sadržaje. Par je već skoro godinu dana zajedno, a on ju je već upoznao sa roditeljima, a ona njega sa decom.
Bila intimna sa Ivanom Marinkovićem
Inače, učesnik "Elite" Ivan Marinković priznao je da je bio intiman i da je pravio dete Ivani Vrbaški, majci bivše zadrugarke Mine Vrbaški, što je šokiralo domaću javnost.
Afera između Ivane i Ivana trajala je, kako Marinković tvrdi, tokom avgusta 2024. godine, a ona je pre njega bila verena za rijaliti učesnika Karađorđa Subotića, oca Aleksandre Subotić i bivšeg muža Ljube Pantović.