Ivana Vrbaški, majka rijaliti učesnice Mine Vrbaški, ne krije sreću i zaljubljenost u Aleksandra Udilovića, radio voditelja i TikTok influensera.

- Ljudi često traže suštinu na potpuno pogrešnim mestima i idealizuju pogrešne osobe, pokušavajući da ih uzdignu, a ne shvataju da je suština tu, ispred njih, i da se pojavi sama kada prestanemo da je tražimo. Toliko smo zaslepljeni mržnjom i zavisnošću, a život je tako lep... Ne budite slepi pored očiju. Ne mrzite, ne sudite... Volite se - napisala je ona.

Na fotografijama s Aleksandrom ona je nasmejana i čini se vidno zadovoljna.

Aleksandar je radio voditelj i aktivan korisnik TikToka, na kojem deli zanimljive sadržaje. Par je već skoro godinu dana zajedno, a on ju je već upoznao sa roditeljima, a ona njega sa decom.

Bila intimna sa Ivanom Marinkovićem

Inače, učesnik "Elite" Ivan Marinković priznao je da je bio intiman i da je pravio dete Ivani Vrbaški, majci bivše zadrugarke Mine Vrbaški, što je šokiralo domaću javnost.