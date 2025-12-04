- Maja je pala u rijalitiju i tada je sve krenulo po zlu! Silikon joj se pomerio, počeo je da curi... Čuo sam da je mogla da umre dok su joj vadili veštački materijal iz zadnjice, jer je dobila sepsu. Operacija je trajala dva i po sata, bilo je gusto, ali sada je dobro - kaže Taki i dodaje da ćerku nije video, ali ga svi uveravaju da je njeno stanje sada stabilno.

- Nisam imao nikakav kontakt sa Majom, jer je to zabranjeno. Ne sme niko da je vidi od porodice. Kada se oporavi, vraćaju je u rijaliti. Voleo bih da je vidim makar na par minuta, ali ne dozvoljavaju. Sa njom su ljudi iz produkcije, koji su mi rekli da je ona sada dobro. Doktor je sve odradio kako treba i videćemo kako će teći oporavak. Rekao sam joj još tada da joj to ne treba, da je zgodna i bez te veštačke zadnjice, ali ne vredi... Kad ona nešto naumi, niko ne može da je odvrati od toga. Meni je bitno samo da je ona sada dobro, to mi je najvažnije - rekao nam je Taki, koji ne krije svoju zabrinutost i koji je sve vreme na vezi sa medicinskim osobljem.