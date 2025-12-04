Slušaj vest

Nekadašnji rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola je snimio film "Viši cilj". Iako on to demantuje, mnogi detalji korisnike društvenih mreža podsećaju na stvarne likove, odnosno na članove porodice Kulić.

U isečku je moguće videti muškarca, koji, sudeći prema komentarima, predstavlja Nenada Macanovića Bebicu, koji izgovara rečenicu: "Moramo da stavimo kuću i celo vaše imanje pod hipoteku da bismo uspeli da registrujemo firmu i da dobijemo kredit uz pomoć kog bismo mogli da poslujemo."

"To je sjajno", odgovara glumica koja je, kako tvrde korisnici TikToka, nadahnuta nekadašnjom zadrugarkom Marijom Kulić.

"Odlično. Odlično. Super. Može", odgovara njen suprug.

"Sistem mi je pao. Totalan je mrak", počinje da peva glumica, koja, baš poput elitarke Miljane Kulić, ne ume da izgovori slovo "R".

Šta je Zola rekao o filmu?

Nekadašnji rijaliti učesnik Lazar Čolić Zola napisao je scenario za film čije je snimanje sam finansirao, a po onome što se vidi na sminku, mnogi smatraju da podseća na porodicu Kulić.

Naime, on je prethodnih dana bio u zgradi televizije "Pink", snimio je igrani film pod nazivom "Viši cilj" za koji je sam pisao scenario, a insert koji je objavio na TikToku izazvao je veliku pažnju.

Iako su mnogi u Lazarovim likovima odmah prepoznali porodicu Kulić i Nenada Macanovića Bebicu, Čolić poručuje da mu to nije bila namera.

- Video sam da su ljudi prepoznali njih, ali ovo nema veze sa njima. Svako može da nađe sebe u nekoj od ovih situacija. Ne bih rekao da su mi bili inspiracija, ali svako može da pusti svojoj mašti na volju. Samo ću reći da se glavni muški lik zove Bebač, a ženski Milijana - kaže Lazar za medije, pa dodaje:

- Radnja filma je kreirana na osnovu nekih životnih situacija koje su se meni desile, neke meni bliskim ljudima, zatim poznatim ljudima sa televizije. Film je veoma poučan, ali i komičan. U pitanju je komedija, na momente i triler, a mogu reći da čak ima i neke horor scene - dodao je Zola.

Čolić trenutno boravi u Beogradu, gde između ostalog pregovara i o prikazivanju filma.

- Zasad ne mogu da otkrijem kada će i na koji način da se emituje, ali mogu da kažem da će film biti prikazan do Nove godine. Sve sam sam finasirao bez sponzora - kaže Zola i dodaje da je glumce odabrao na kastingu.

Ko glumi u ovom filmu?

Prema Zolinim rečima, u pitanju su manje poznati, ali afirmisani glumci koji već imaju neke ostvarene uloge. U filmu igra i rođak proslavljenog glumca Voje Brajovića.

Film je sniman na više lokacija u Beogradu, Nišu, na Jahorini pa i u Marbelji u Španiji. Kako je Zola otkrio glavni krivac za sve je Željko Mitrović jer je prvi prepoznao Zolin talenat za pisanje scenarija.

- Dok sam boravio u rijalitiju od Velikog šefa dobijao sam zadatak da pišem scenarija za filmove u Eliti. On je to prepoznao u meni. Izašao sam napolje iz rijalitija i poželeo da napšišem scenario. Tako se rodila ideja za ovaj film, čiji kraj je videćete totalno neočekivan, jer u pitanju je kao što naziv sam kaže viši cilj jedne osobe koju sam u filmu nazvao Bebač - zaključuje Čolić.

