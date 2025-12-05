Slušaj vest

Rijaliti učesnica Mina Vrbaški sinoć je priznala da joj se dopada cimer iz "Elite 9" Viktor Gagić.

Ona je istakla da je Viktor podseća na bivšeg učesnika i njenu nekadašnju ljubav Mensura Ajdarpašića, sa kojim je bila u emotivnoj vezi tokom boravka na velelepnom imanju.

Gagiću očigledno nije smetalo njeno poređenje sa bivšim dečkom, te već neko vreme njih dvoje otvoreno flertuju.

Naime, kako je Mina izašla iz rehaba, ona je došla do Viktora koji je trenirao u dvorištu imanja, te su se prvo samo smejali dok su se gledali, nakon čega su se izgrlili.

Kako će proteći ovaj odnos, kao i da li će prerasti u vezu, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Kazna od milion dinara za Minu Vrbaški

Učesnica "Elite 9" Mina Vrbaški žestoko je sankcionisana u rijalitiju zbog svojih poteza.

Produkcija se oglasila saopštenjem u kojem se navodi kolika je novčana kazna za Minu, te zbog čega su se odlučili na istu.

Naime, u Belu kuću stiglo je pismo Velikog šefa u kom se navodi da je po hitnom postupku reagovao i rešio da oštro kazni Minu Vrbaški zbog kršenja osnovnog pravila rijalitija.

Odluka da se kazni Mina Vrbaški sa milion dinara doneta je zbog, kako se navodi u saopštenju, laži koje je ona iznela na račun produkcije.

