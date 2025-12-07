Slušaj vest

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nakon turbulentnog odnosa u Eliti uplovili su u mirnu luku i uživaju u skladnoj ljubavi za koju se šuška da će se krunisati brakom.

Tokom učešća u rijalitiju i svađa Ene i Peje spominjala se i njegova majka Zlata Petrović, sa kojom je Čolićeva nakon izlaska sa imanja rešila sve nesuglasice.

"Ena je jako slična meni"

Pevačica je nedavno otkrila u kakvom je odnosu sa devojkom svog mlađeg sina.

- Nismo imali potrebe da izlgađujemo ništa. Sve je došlo na svoje. Kada gledaš u početku dešavanja nije ni njima bilo lako, onda smo reagovali od trenutka do trenutka. U samom startu sam prepoznala da je Ena jako slična meni. Da se jako rano borila sa životom, rano je dobila i dete. Negde je jako slična njena putanja mojoj. Tako da sam je ja u samom startu prepoznala i nisam pogrešila. I kada smo se upoznale prvi put nismo pričale ništa šta je bilo mi smo se zagrlile, poljubile. Kao da sam je negde izgubila pa sam je sada našla - rekla je ona za Pink.rs i dodala:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Kada je bila slava, bila mi je i Mikijeva bivša supruga, moji unučići i svi moji prijatelji. Tako nam je bilo prelepo - rekla je Zlata za Pink.rs, pa otkrila da li je bila kod Ene i Jovana da vidi stan gde žive.

"Mi smo skromni ljudi, a ona nije zahtevna žena"

- Nisam bila kod njih u stanu od silnih obaveza. Dogovorili smo se da odemo lepo na neki ručkić i sednemo. Ako bog da ovih dana ćemo - istakla je ona, pa otkrila da li će snajku naučiti da razvlači pitu.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

- Može i da nemamo, ali ako ima ljubavi sve čovek ima. Što se pite tiče to se sve nauči. Mi smo skromni ljudi i ona nije zahtevna žena. Čekamo da Miki izađe pa da napravimo jednu svadbu.

Ena u prvom susretu sa Zlatom

Ena Čolić je nedavno otkrila kako je izgledala poseta Pejinoj majci i priznala u kakvom su odnosu nakon svega.

- Bila sam kod Zlate, Pejine mame kući, ona je pisala taj događaj kao da je bila prisutna, kao da sam ga terala da me on zove kod mame, ona me pozvala iz sažaljenja. Ove čizme sam dobila od Zlate...Super. Ja sam se nadala da će doći do toga, tu sam ja kao Jovanova devojka da dokažem njegovoj porodici da su okolnosti bile takve i da sam vredna da dobijem priliku od njih napolju. Mislim da je njoj najbitnije kao majci da je njeno dete srećno, Peja je srećan sa mnom i ona se u skladu sa tim ponaša prema meni. Ona je divna! Ona se čak meni izvinila što je u nekom momentu rekla da imam šifru i da nisam dobra s glavom, ja sam njoj rekla: "Taman posla teta Zlato, ja bih još gore reagovala za svoje dete", svaka joj čast za sve - rekla je Ena na "Red Tv".

Hit video Zlate Petrović: