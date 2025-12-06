Slušaj vest

Mensur Ajdarpašić oprobao se u nekoliko sezona rijaliti programa "Zadruga", kao i u ''Eliti 7''.

Mensur se u poslednje vreme posvetio zdravlju i karijeri fitnes instruktora, a vremenom je postao gotovo neprepoznatljiv.

Iako je tokom učešća u rijalitiju pucao od mišića i važio za jednog od miljenika žena, Ajdarpašić se pretvorio u zver. Njegove nove objave na Instagram profilu izazivaju mnoštvo komentara, a njegovo telo tek sada puca od mišića.

1/5 Vidi galeriju Mensur Ajdarpašić Foto: Instagram

"Bravo momčino", "Prejako telo, brate moj", "Mensi ubija", "Bravo Mensure, navijala sam za tebe u Zadruzi", "Dobro dete i prezgodan momak" su samo neki od komentara ispod njegovih fotografija.

Mensura mnogi pamte po ljubavnim vezama u rijalitiju, te jedna od najupečatljivijih jeste bila sa Minom Vrbaški.