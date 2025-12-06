Slušaj vest

Miljana Kulić je svojim cimerima u "Eliti 9" ispričala kako je Nenad Macanović Bebica pobegao jednom prilikom dok su bili u vezi. Razlog za to je, kako ona tvrdi, bio neplaćen račun.

Miljana je navela da se Bebica predstavljao kao bogataš, a zapravo je bežao od računa. Navodno je prvi njen otac Siniša video da je Bebica prevarant.

- Kako su tražili da te upozna ako ne zna ko si? - pitao je Filip.

- Upravo to. Išli smo na doček Nove godine tad smo bili dva meseca u vezi i zovu me i kažu da nije plaćen račun. On mi kaže da je platio, a ja ga pitala da li ga nije sramota da me bruka, a on samo šmugnuo. Naravno da sam ja platila račun. Moj otac je rekao da je on prevarant i folirant. Ja sam bila u bolnici, on je znao da ja volim Zolu - rekla je ona.

1/9 Vidi galeriju Bebica i Miljana Kulić Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić, ATAIMAGES, Printscreen YouTube

- Čime se on bavi ovako? - pitao je Filip.

- Lagao da je biznismen. Kaže da je vozio autobus 501. Njegov otac neće dinara da mu da, a majka isto. Lagao me je da mu je majka njigovođa, a majka mu je čistačica u vrtiću koji je na putnu za etno selo. Nije hteo da se čuje sa majkom jer je bio protiv našeg odnosa - nastavila je Kulićeva.

Marija otkrila detalje Miljaninog ugovora

Miljana je u jednom trenutku napustila rijaliti, a Marija je nedavno otkrila da njena ćerka na osnovu ugovora ima pravo na jedan dan kada odlazi kod doktora i da vidi sina.

- Miljana dolazi jednom mesečno na kontrolu i taj dan provodi sa Željkom i pregleda mu sveske, igra se sa njima i dete je shvatilo da mama tamo radi. Ona je sve dogovorila i ne bi mogla da izdrži da ne zna kako smo mi, jer mi smo dvadeset četiri sata zajedno kada nije u rijalitiju - otkrila nam je Marija.

Kurir.rs

Miljana Kulić u provodu u Leskovcu: