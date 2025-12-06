Slušaj vest

Miljana Kulić je svojim cimerima u "Eliti 9" ispričala kako je Nenad Macanović Bebica pobegao jednom prilikom dok su bili u vezi. Razlog za to je, kako ona tvrdi, bio neplaćen račun.

Miljana je navela da se Bebica predstavljao kao bogataš, a zapravo je bežao od računa. Navodno je prvi njen otac Siniša video da je Bebica prevarant.

- Kako su tražili da te upozna ako ne zna ko si? - pitao je Filip.

- Upravo to. Išli smo na doček Nove godine tad smo bili dva meseca u vezi i zovu me i kažu da nije plaćen račun. On mi kaže da je platio, a ja ga pitala da li ga nije sramota da me bruka, a on samo šmugnuo. Naravno da sam ja platila račun. Moj otac je rekao da je on prevarant i folirant. Ja sam bila u bolnici, on je znao da ja volim Zolu - rekla je ona.

Bebica i Miljana Kulić Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić, ATAIMAGES, Printscreen YouTube

- Čime se on bavi ovako? - pitao je Filip.

- Lagao da je biznismen. Kaže da je vozio autobus 501. Njegov otac neće dinara da mu da, a majka isto. Lagao me je da mu je majka njigovođa, a majka mu je čistačica u vrtiću koji je na putnu za etno selo. Nije hteo da se čuje sa majkom jer je bio protiv našeg odnosa - nastavila je Kulićeva.

Marija otkrila detalje Miljaninog ugovora

Miljana je u jednom trenutku napustila rijaliti, a Marija je nedavno otkrila da njena ćerka na osnovu ugovora ima pravo na jedan dan kada odlazi kod doktora i da vidi sina.

- Miljana dolazi jednom mesečno na kontrolu i taj dan provodi sa Željkom i pregleda mu sveske, igra se sa njima i dete je shvatilo da mama tamo radi. Ona je sve dogovorila i ne bi mogla da izdrži da ne zna kako smo mi, jer mi smo dvadeset četiri sata zajedno kada nije u rijalitiju - otkrila nam je Marija.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsDARKO LAZIĆ JAVNO OTKRIO DA LI JE IMAO NEŠTO S MILJANOM KULIĆ! Boki 13 odmah pozvao Mariju, a onda se javio Siniša i objasnio kako stoje stvari...
3193607-screenshot27-edit.jpg
StarsMILJANA KULIĆ IZLAZI IZ ELITE 9! Isplivali detalji ugovora s Željkom Mitrovićem
45 copy.jpg
StarsOVAKO DANAS IZGLEDA OTAC MILJANE KULIĆ! Marija objavila Sinišinu najnoviju fotografiju: Zbog njega nastao haos u Eliti...
marija kulić miljana kulić
StarsBEBICA I TEODORA PREVARILI NACIJU? Otkriven tajni plan: Filip Đukić je bio njihova žrtva... Nenad znao za Delićkin prljav veš, a zbog JEDNE STVARI ĆUTAO
Nenad Macanović Bebica
RijalitiASMIN DURŽIĆ OSTAJE BEZ PREBIJENE PARE ZBG MILJANINOG INTIMNOG SNIMKA?! Kulićke rešile da mu zagorčaju život, za sve je kriv ovaj muškarac
miljana asmin.jpg

 Miljana Kulić u provodu u Leskovcu:

Miljana Kulić u provodu u Leskovcu Izvor: Kurir