Slušaj vest

U "Eliti 9" došlo je do novih svađa između Aneli Ahmić i njenog partnera Luke Vujovića, a emotivna veza im je na još klimavijim nogama nego ranije. Sada se za medije oglasila Lukina majka Biljana.

Naime, tokom burnih verbalnih rasprava ponovo su pominjali Biljanu Vujović, Lukinu majku, koja se sada oglasila i prokomentarisala novonastala zbivanja, ali i to što je Aneli naziva "jeftinom glumicom i režiserkom".

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube

- Mene muče mnoga pitanja otkako je Aneli ušla jer nismo bile u svađi... Jedini nesporazum smo imale oko telefona i on je rešen, zna se da je Luka tražio, a ne ja. Umesto izvinjenja dobila sam još mnoštvo uvreda i kleveta. Ništa mi nije jasno. Ja ne mogu da izbegnem reč laž, ali Aneli sve laže Luku. Zašto, ne znam - počinje priču Biljana.

Razočarana je u sina Luku zbog njegovog ponašanja

- Što se Luke tiče imam dve opcije. Ili je lud i ne vidi da tu nema lj od ljubavi sa njene strane ili je i on došao do ravne linije i prihvata njenu igru i samo se pravi lud. Meni kao majci više odgovara ovo drugo. Ona kad god izgovori moje ime ja dobijem blaži nervni slom. Uvek ću stajati iza svojih izgovorenih reči i istine... Ali ja ne znam kako da se izborim sa nečim što nije istina. Toliko nepoštovanja prema nečijim roditeljima i partneru nikada u životu nisam videla. Odavno sam se pomirila sa tim da sam u neku ruku izgubila sina, ne znam kako će se on sa tim pomiriti da mu majka neće doći ni za Novu godinu, niti će od nje čestitku dobiti, niti će ga dočekati na finalu - razočarana je Biljana.

Osvrnula se i na prozivke Aneli

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Što se tiče Aneline rečenice za jeftinu režiju i glumu, žao mi je što nije iz Srbije i Beograda, pa bi znala koliko je sve i skupo i dobro što radim. Nažalost nisam se bavila Lukinim učešćem, da jesam bio bi ozbiljan pretedent za prvo mesto i to bez partnerke. Ranije sam dala izjavu da jedno izvini može sve da promeni... Sada ni izvini ništa ne menja. Dakle, Aneli je za mene privremena snaja dok ne dođe trajna - poručila je BIljana Vujović.

Kurir.rs/Pink

Rastanak Aneli Ahmić i Luke Vujovića pred njegov ulazak u Elitu: