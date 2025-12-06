Slušaj vest

Učesnica „Elite 9Milena Kačavenda juče je proslavila svoj 50. rođendan, a među mnogobrojnim čestitkama koje su joj pristigle posebno se izdvojila ona koju je uputio Taki Marinković, otac Maje Marinković.

Taki je Mileni poželeo sve najlepše povodom njenog jubileja, a zatim se obratio i svojoj ćerki Maji, kojoj je pružio podršku nakon najnovije estetske intervencije. Njegovu poruku večeras je naglas pročitao Bora Santana, dok je u društvu Maje i Filipa Đukića komentarisao aktuelna dešavanja u rijalitiju.

Milena Kačavenda  Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Draga Milena, želim ti srećan rođendan i da što duže ostaneš u "Eliti". Da uvek budeš svoja, srećna i nasmejana. Drago mi je što imaš lepo mišljenje o Maji, hvala ti što si uz nju... Taki - poručio je Marinković, a potom se obratio ćerki.

- Kraljice tatina, polako. Polako povlači poteze sa pijunima ispred sebe. Želim ti brz oporavak, Taki i Leo - poručio je on, a na koga je tačno mislio ostaje da saznamo.

Kurir.rs/Pink

Ne propustite




