Učesnica "Elite" Maja Marinković nekoliko dana odsustvovala je iz rijalitija, budući da je morala da sanira zdravstveni problem uzrokovan estetskom intervencijom koju je svojevremeno imala.

Naime, Maja je morala da zameni implante kojima je uvećala zadnjicu, a sada se novom transofmracijom pohvalila cimerima u kući. Pozadinu je premijerno pokazala Bori Santani i Iliji Pečenici, koju ju je odmah ispipao.

- Vidiš, nemam više ono sa strane - objašnjavala je Maja.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Bolje je d*pe - udelio je kompliment Bora dok ju je Pečenica pipao.

- Normalno, izgleda kao tvoje d*pe. Ono si izgledala... - rekao je Ilija, a u priču se odmah ubacio Filip Đukić.

- Imala si kozlić, j*bote. Normalno da je bolej, ono da si prošla pored osnovne, deca bi preskakala kozlić - u svom stilu dobacio je Đukić, a Maja ga je počastila sa:"Jedi g**na".

Objasnila je cimerima da se ovaj put za sve pitao doktor.

- Rekla sam:"Doktore, ništa se ne pitam, radi kako misliš da treba".

Kurir.rs

Maja Marinković
IMG-20250913-WA0145.jpg
Screenshot 2025-07-13 190001.png
Screenshot 2025-10-04 165945.png
ana-radulovic-22072024-0081.jpg

Maja Marinković i Milan Milošević u provodu Izvor: Instagram