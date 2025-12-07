Milena Kačavenda i Lepi Mića progovorili su o Hani Duvnjak i otkrili šta misle o njoj
KAČAVENDA PROGOVORILA O HANI DUVNJAK! Ne može da veruje kako se ponaša, Lepi Mića joj dodatno otvorio oči (FOTO)
Rijaliti učesnica Milena Kačavenda požalila se Lepom Mići na svoje lenje cimere, te joj se danas na tapeti našla Hana Duvnjak koja joj je obećala pomoć, ali na kraju nije ispunila svoje obećanje.
- Kaže mi jutros Hana: ''Ja ću Milena da perem veš, ne brini ništa''. Druže, Milosava i ja oprale sve i oribale, a oni i dalje spavaju. Ova deca ne mogu da ustanu bre - rekla je Milena.
- Bi ona, ali nema naviku - rekao je Mića.
- Nemaju. Ja sam sad umesila i hleb, oprala tonu veša i za Janjuša i Maju - dodala je Milena.
- Znaš ti kad bi ona to mogla, nikad - rekao je Mića.
- Ma ne znaju ništa - rekla je Milena.
