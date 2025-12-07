Slušaj vest

Rijaliti učesnica Milena Kačavenda priznala je Marku Janjuševiću Janjušu da je kopkaju reči njene drugarice Tanje i da je čak posumnjala da njen sin čeka dete, ali da smatra da joj drugarica tako veliku stvar ipak ne bi rekla preko čestitke već uživo.

- Nikako ne mogu da provalim šta je Tanja htela da mi kaže kad mi je napisala: ''Imamo još razloga za slavlje'' - rekla je Milena.

- Da nećeš postati baba? - upitao je Janjuš.

Milena Kačavenda  Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- To mi je prvo palo na pamet, ali ne bi mi to napisala u čestitki da se ne onesvestim - rekla je Milena.

- Je l' bi volela da budeš baba? - upitao je Janjuš.

- Volela bih, ali mislim da je još rano - dodala je ona.

- Rano? Pa koliko ti sin ima godina? - upitao je Janjuš.

- 25 - odgovorila je Milena.

- I to rano? - upitao je Janjuš.

- Pa ja njegovu devojku mnogo volim i mislim da treba da ostane s njom, ali još su mi mladi - rekla je Milena.

Kurir.rs

