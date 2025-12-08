Slušaj vest

Aleksandra Babejić dobila je najmanju podršku gledalaca i izbačena je iz rijalitija Elita 9 . Naime, u toku noći je voditelj Darko Tanasijević došao po nominovane takmičare u sobu za izolaciju, a to su bili Aneli Ahmić, Nenad Macanović Bebica, Sunčica Bajić i Aleksandra Babejić.

U diskoteci su igrali igricu za dupliranje glasova, u kojem je pobedu odnela Aleksandra Babejić.

Darko je nakon toga saopštio da takmičenje ipak napušta Aleksandra Babejić što je mnoge šokiralo s obzirom na to da su joj glasovi zbog pobede bili duplirani.

Pomirila se sa pevačicom

Aleksandra Babejić je napustila Zadrugu 9 Elitu i tom prilikom progovorila je o pomirenju s pevačicom Gogom.

- Sve me nekako stiglo još od prošle godine i mislim da se nisam dovoljno ni odmorila. Podsetilo me sve na Gagu i sve to - rekla je Babejićka.

- Je l' bi se pomirila s Gagom? - upitala je Dušica.