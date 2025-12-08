Slušaj vest

Bivši učesnik rijalitija Lazar Čolić Zola komenarisao je aktuelne situacije u Beloj kući, u kojoj je i sam gtodinama boravio.

Zola je prokomentarisao Minu Vrbaški i njene odnose sa Terzom i Viktorom:

- Trenutna dešavanja između Mine i Viktora mi nisu naročito zanimljiva. Smatram da je Mina osetila da se Terza zainteresovao i da sada pokušava da se igra tom situacijom. Ne deluje mi da nju zaista zanimaju ni Viktor ni Terza, već jednostavno uživa u dinamici, što, po mom mišljenju, nije korektno prema njima. Ali, znamo da je Mina 24/7 u rijalitiju i mene to uopšte ne iznenađuje - rekao je Zola.

Lazar Čolić Zola smršao 23 kilograma Foto: Printscreen

O Aneli i Asminu

On se osvrnuo i na odnos Aneli i Asmina, koji je, čini se, sve turbulntini.

- Što se tiče Asmina i Aneli, čini mi se da Aneli sada pokazuje svoje pravo lice. Ako je sve što je godinama pričala o Asminu istina, onda sa takvom osobom nemaš nikakvu komunikaciju — ili je imaš isključivo u vezi sa detetom. Mnoge stvari u rijalitiju ne poklapaju se sa pričama pojedinih učesnika, ali siguran sam da će pre ili kasnije doći neko ko će razjasniti situaciju oko Bebice, za koga i dalje mislim da ima neke svoje više motive. Nadam se da će se pojaviti i neko ko će pružiti podršku Teodori, i spasiti je od psihopate.

 Zola o bivšim cimerkama Viki Mitrović i Miljani Kulić:

Zola o Viktoriji i Miljani Izvor: Kurir televizija