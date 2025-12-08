Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić ponovo je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama!

Nakon što je nedavno uradila operaciju nosa, sada je skinula zavoje i odlučila da pratiocima pokaže kako sada izgleda, pa reakcije ne prestaju da se gomilaju.

U najnovijem snimku Anđela je pozirala pred ogledalom, vidno zadovoljna promenom kroz koju je prošla.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić nakon operacije nosa Foto: Printscreen Instagram

Ipak, pažnju mnogih privukao je i njen stajling – ispod elegantne haljine nazirao se detalj od čipke, što su pratioci odmah uočili i komentarisali.

Napravila lom na koncertu

Podsetimo, Anđela Đuričić napravila je neprijatnu scenu na koncertu Mirze Selimovića, na koji je došla zajedno sa dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je zbog nje crveneo, a onda se i izvinjavao.

Rijaliti učesnica, Anđela Đuričić, poznata po skandalima, definitivno nije naučila osnove bon-ton ponašanja na događajima na kojima dolaze poznate ličnosti, koje uredno, kulturno i fino sa osmesima na licima okupljenim medijima daju svoje izjave, već je svoje rijaliti ponašanje prenela i na svet koji ni po čemu nije sličan. Pa bi s obzirom na to, definitivno trebalo da bude, tamo gde i pripada.

