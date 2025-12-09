Slušaj vest

U ''Eliti 9'' sukob je skoro neprestano nas pomolu, a ovog puta Borislav Terzić Terza postavio je pitanje Asminu Durdžiću i pokrenuo erupciju priznanja.

- Asmine, rekao si mi da bi voleo da popričaš s Majom iskreno - rekao je Terza.

- Rekao sam joj sve što sam imao - rekao je Alibaba.

- Meni ne treba niko da mi klima glavom i potvrđuje. Rekao mi je Alibaba da je sam sebi dao crveni karton ne bi li... - rekla je Maja, a on je prekinuo:

- Ja se s Majom nisam z*jebavao i kad je počela da mi se sviđa, odmah sam joj prišao na garnituru. Ja sam znao zbog čega sam dobio žuti karton i onda sam sebi dao crveni karton, baš da ne bi mogao neko da mi nameće da varam nekog napolju. Posle toga sam spinovao priču i z*jebavao se s devojkama koje mi nisu značile. Maji je ovo z*jebancija kad staneš i pred pedeset ljudi sve priznaš, a da je ponižavaš onda bi joj bio dobar - rekao je Alibaba.

1/7 Vidi galeriju Asmin Durdžić priznao da je zaljubljen u Maju Marinković Foto: Printscreen YouTube

- Ja ću ti reći da ti ne verujem nijednu reč apsolutno i smatram da si prevarant. Ja jesam sve, samo glupa i naivna nisam. Ovog puta ne može učenik da nadmaši učiteljicu i opasno si se z*jebao. Nemoj da misliš da imam animozitet prema tebi, nemam ga samo to što po ceo dan dobacuješ: ''Ljubavi'' i tako to moraš da znaš da ja nisam ostale devojke već mnogo pametna - rekla je Maja, pa postavila pitanje:

- Ivane, šta misliš o ovome svemu što on priča i da li ti misliš da je Makica budala što je zauzela ovakav stav? - upitala je Maja.

- Danas smo videli da pričate i meni je Asmin rekao da ima prava osećanja prema Maji, a ja sam mu rekao kako bi trebao da se ponaša samo što mu ne verujem ništa. Već pet puta je rekao da se igra i mislim da se igra i pokušava da izvuče svoje dupe iz ovog odnosa. Ti si mi čudna jer mislim da ti se sviđa, ali se plašiš da je folirant - rekao je Ivan.

- Stanija i ja nismo bff, ali smo dobre i postoji nešto što se zove kodeks. Ja sam sigurna u sebe i ne gledam ga tako - rekla je Maja.

- Maja je posle Takijeve čestitke bila direktna kada joj je napisao da se pazi pijuna - rekao je Ivan.

- Ja da nešto hoću, mene niko ne može da spreči. Ovaj čovek me ne interesuje - rekla je Maja.

Asmin poljubio Maju Marinković

Podsetimo, Asmin se u ranim jutarnjim časovima bacio se u ozbiljnu akciju, pa je nikad otvorenije krenuo da zavodi Maju Marinković, a ona se nije preterano bunila, već je uživala u pažnji koju dobija od njega.

Asmin je seo na njen krevet kako bi joj pred odlazak na spavanje poželeo laku noć i slatke snove, a onda su mu popustile kočnice, pa ju je i poljubio. Maja je do sad otvoreno odbijala Durdžića, ali izgleda da je promenila ploču i da je njegova pažnja počela da joj prija.

Kurir.rs

Maja Marinković sa Milanom Miloševićem u provodu: