Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš prišao je Maji Marinković kako bi joj pružio utehu zbog bolova koje ima otkad je opersala novu zadnjicu, a tom prilikom je i zagrlio.

- Sad mi je lepša g*za - rekla je Maja.

- Molim? To ti lepše, je l' si ti normalna? - upitao je Janjuš.

- Ne deri se - rekla je Maja.

Marko janjušević Janjuš i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

- Ajde okreni se na stomak. Vidiš da su ti ovde skinuli, ovde će taman da ti zaraste, zamisli da si morala leto celo da sediš kući. Treba li ti šta? - upitao je Janjuš.

- Da me zagrliš - rekla je Maja.

- Bože, za sve što ti trebam sam tu. Hoćeš jednu cedevitu? - upitao je Janjuš.

- Može - zahvalila se Maja.

