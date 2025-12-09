Slušaj vest

Takmičari ''Elite 9'' uspešno su igrali i završili "Igru istine", te je produkcija odlučila da ih nagradi.

Naime, Veliki šef im je umesto pice, na koju su do sada navikli, poslao gajbe pune voća, što je sve oduševilo.

Ipak, čim su vidli krenuli su da se grabe i otimaju i oko voća, iako su imali četiri pune gajbe, što je sasvim dovoljno za sve.

Gledaoci su ponovo imali priliku da vide njihovu nesolidarnost i sebičnost, a po komentarima bi se reklo da su ostali zgroženi.

Emotivni trenutak tokom igre

Podsetimo, rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš prišao je Maji Marinković kako bi joj pružio utehu zbog bolova koje ima otkad je opersala novu zadnjicu, a tom prilikom je i zagrlio.

- Sad mi je lepša g*za - rekla je Maja.

- Molim? To ti lepše, je l' si ti normalna? - upitao je Janjuš.

- Ne deri se - rekla je Maja.

- Ajde okreni se na stomak. Vidiš da su ti ovde skinuli, ovde će taman da ti zaraste, zamisli da si morala leto celo da sediš kući. Treba li ti šta? - upitao je Janjuš.

- Da me zagrliš - rekla je Maja.

- Bože, za sve što ti trebam sam tu. Hoćeš jednu cedevitu? - upitao je Janjuš.

- Može - zahvalila se Maja.

