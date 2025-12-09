Slušaj vest

Rijaliti učesnici i emotivni partneri Hana Duvnjak i Nerio Ružanji sinoć su ušli u žestoku raspravu u kojoj je ona iznela niz uvreda za svog partnera, te je kasnije završila u suzama, dok je Nerio pretio da će se diskvalifikovani iz “Elite 9“. Hana je otkrila da je njen razlog ulaska u Belu kuću to što je sumnjala da će je njen verenik prevariti sa nekom od aktuelnih učesnica.

Nakon žestoke rasprave oglasila se njegova majka Sita Ahmić, koja je otkrila da koliko god da joj je teško da gleda sina u teškim situacijama, toliko joj je drago zbog rasprave do koje je došlo sinoć.

"Bilo mi je teško da gledam to"

- Teško mi je bilo koliko god me je dete slomilo i u životu kada mu je neko nešto ružno, uvek sam reagovala i bila zaštitnik i zato on i jeste ovakav, nesnalažljiv. Nisam spavala do tri sata ujutru, jer su mi pisali ljudi, a ja ležem inače ranije. Podnela sam sve ovo teško, ali mi je i drago jer je narod video i tek će da vidi, jer se on opire njenim lažima. Narod mi piše da sam za sve bila u pravu, a ovo je tek početak biće još dosta toga, jer ona će se sigurno i nasilnički ponašati, jer ona je njega tukla – otkrila je Sita i istakla da je ovo sve što se desilo u rijalitiju njihova svakodnevica spolja.

- Sve dolazi na moje i sve se sinoć razotkrilo i narod je imao priliku da vidi šta Hana radi mom sinu tri godine. On je jedno dete koje sam razmazila i servirala mu doslovno hranu u krevet i on nije tip koji zna da se izbori sa ovakvim situacijama, niti on može sa Hanom da se izbori jer je ona odrasla na ulici i mnogo je jača u tom pogledu što se tiče laži, spletki, gadosti i manipulacije. Moj sin je kao muškarac slab, jer sam ga učila poštovanju prema ženama i porodici, ali on je pao pred njenu manipulaciju. Učila sam ga da bude marioneta ženi, ali nisam se nadala ovakvoj curi već nekoj poštenoj ženi, pa da joj bude dobar u životu. Sinoć je sve razotkriveno i jasno je ko je ona i na koji način manipuliše sa mojim sinom i zašto sam bila protiv veze, a isključivo zato što je ona zavisnik od teških droga.

Hanu je opisala kao teškog manipulatora koja je spremna na sve.

- Pravi žrtvu od sebe. Sve su to njene laži, jer je njen životni san da uđe u rijaliti, a konstantno ga laže da pljujem dete, a ja to ne radim. Ona je pokazala sve sinoć, objasnila je naciji ko je i šta je. Sad će ga izmanipulisati da pljuje po meni i porodici i on će se posle opet vratiti u ovo stanje. On je u februaru hteo da je ostavi i sa mnom se dogovarao i tada sam mu rekla da ćemo se boriti za dete da bude sa nama, ali ona ga je opet tada izmanipulisala i vrlo bitna stvar koju nikada nisam rekla ona njemu često govori da će se ubiti, čak je uzimala i noževe da seče vene. Sve ono što priča da je Nerio radio, radi ona i tako manipuliše njim – iskreno priča Sita.

Reči koje je Hana uputila vereniku, na koje je on samo ćutao, Situ su izuzetno pogodile.

- Govorila je da sam rodila debila, da je glupan, derište, ali sve je to ništa, jer su oni živeli u našoj kući i moja tetka je čula sve što mu je napolju govorila i nasilje koje je sprovodila na njemu i udarala ga, a to ćete verujem videti do kraja. Treba narod da vidi ko je ona i zašto sam pravila probleme, ne zato jer sam luda svekrva, već ne postoji čovek koji bi je poželeo – priča Sita i otkriva na šta je Hana sve spremna.

- Drago mi je da je moj sin tamo, jer je došao sebi, ne konzumira ništa i već se i udebljao. On je bio super dok ona nije ušla, a ona ga uvlači u vatru, hoće da se on bije sa Asminom i na to ga i huška. Ona ga je nagovarala i da mene udari, a tako ga sada nagovara na druge.

"Sinu ću oprostiti makar pucao u mene"

Mnogi aktuelni učesnici tokom sinoćne svađe do koje je došlo istakli su da je Aneli “uništila“ Hanu dokazima i da je zato došlo do žestoke rasprave.

- Aneli se setila i nekih stvari na koje sam ja i zaboravila, a sinoć je rekao Nerio da je bio najbolje obučen, a na početku je rekao da je živeo na rubu egzistencije i da mu majka nije ništa kupovala. Već se pogubio, ali ja ću mom sinu sve oprostiti, pa makar sutra i pucao u mene. Moram istaknuti da sam ja odobrila odnos Hane i njega kada su dobili dete, ali kada sam videla da ona zanemari dete, ostavi ga samo, ode kod tetke da duva travu i sve ostalo pa do toga da nije našla posao da radi kao konobarica u restoranu već se zaposlila u kafani gde dolaze narkomani i tamo je radila svaku noć i sada glumi žrtvu… Aneli ih je uništila i verujem da joj je krivo što je tako, ali mi smo svi uvek bili kao porodica, a normalno je da imamo razmirice. Meni može da se kaže svašta, ali ne može mi niko udarati na majčinstvo, jer ne bih rodila četvoro dece, ali sve će izaći na svoje i sve će se videti. Koliko god me boli sve ovo isto mi je tako i drago, jer mi je cilj da mi se sin vrati, da spasim unučicu, a za nju me apsolutno baš briga i daleko joj kuća – zaključila je Sita.

