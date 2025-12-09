Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić je u "Elitu 9" ušao kao dečko starlete Stanije Dobrojević, ali je sada već postao bivši, zbog nedopustivog ponašanja i flertovanja sa cimerkama. On je sada pokirao sve kada je legao u krevet sa Sandrom Todić, sa kojom je razmenjivao nežnosti, što su kamere snimile, a sada se tim povodom oglasila Stanija.

Na mrežama se uveliko nagađa da su ukućani bili intimni ispod pokrivača, a Stanija je ostala u šoku kada je pogledala snimak.

- U šoku sam što me uopšte mediji zovu da komentarišem ko je njemu tamo šta uradio ispod pokrivača?! Iskreno, neću trošiti reči na tuđe sunovrate. Ako je neko izabrao put ka dnu, srećno mu bilo - jasno je poručila Stanija kratko.

Asmin o osećanjima prema Maji

- Ja se sa Majom nisam z***bavao i kad je počela da mi se sviđa, odmah sam joj prišao na garnituru. Ja sam znao zbog čega sam dobio žuti karton i onda sam sebi dao crveni karton, baš da ne bi mogao neko da mi nameće da varam nekog napolju. Posle toga sam spinovao priču i z***bavao se sa devojkama koje mi nisu značile. Maji je ovo z***bancija kad staneš i pred pedeset ljudi sve priznaš, a da je ponižavaš onda bi joj bio dobar - rekao je Asmin.

Ipak, Maja nije popuštala, te je istakla da ne veruje ništa Durdžiću.

- Ja ću ti samo reći da ti ne verujem nijednu reč apsolutno i smatram da si prevarant. Ja jesam sve, samo glupa i naivna nisam. Ovog puta ne može učenik da nadmaši učiteljicu i opasno si se z***bao. Nemoj da misliš da imam animozitet prema tebi, nemam ga samo to što po ceo dan dobacuješ: ''Ljubavi'' i tako to moraš da znaš da ja nisam ostale devojke već mnogo pametna - rekla je starleta.

