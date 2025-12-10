Slušaj vest

Mina je tokom svojih učešća u rijaliti programima uvek izaziva lavinu komentara kako svojim ponašanjem, tako i ljubavnim vezama, jer je jedna od onih učesnica koja je često menjala partnere u rijalitiju. Građani Inđije, mesta u kojem živi porodica Mine Vrbaški, su progovorili u sugrađanki.

Poznanici i komšije o Mini

- Odmah beže čim je pitanje za Minu, ali poznajem je i meni je baš draga. Pratim i dan i noć. Videla sam da je sada našla novu ljubav, hteo je i onaj Terza, ali odbila ga je. Ovaj joj je i bolji od Terze, lepši, bolji, ma i mlađi, njoj takav i treba – rekla je prodavačica na pijaci u Inđiji, a onda se osvrnula na prošlost rijaliti učesnice.

- Sada je mnogo bolja, pre je bila sa drugima, tukla se i svašta je radila. Priznala je i čime se bavila, ali sada je sazrela. Jednom sam je videla ovde i kada sam je videla toliko mi je bilo drago poljubila sam je, pričale smo malo. Mamu ne viđam, ali i ona je bila u rijalitiju i bila je sa onim u Beogradu. Mina je dobra i mogu reći samo lepe reči, ona se i tamo na televiziji pojavljivala i kao voditelj. Bilo prošlo, mlada i maloletna, možda su je i drugi nagovorili.

Zbog tvrdnji koje je iznosila u rijaliti programu kažnjena je sa novčanom kaznom od milion dinara.

- Jel dobila toliku kaznu? Zašto je dobila kaznu? Pa to nisam čula, to ih treba kažnjavati! Pored nje, Aneli bih isto kaznila izbacila bih je preko ograde – priča gospođa i dodaje da bi joj bilo draže da je Mina uplovila u ljubavnu romansu sa Durdžićem.

- Asmin je dobar, za njega ću glasati. Mina je trebala da bude sa Asminom, ona i jeste za njega.

Mina Vrbaški

Druga radnica na pijaci imala je takođe lepe reči sa porodicu Vrbaški.

- Mamu viđam, ali Minu ne. Deluju mi gospodski, tu smo na pijaci svaki dan i pozitivno je uglavnom mišljenje. Sve to što je radila je u mladosti, neiskustvo i kada čovek sazri već se drugačije misli. Mladost sve oprašta – rekla je radnica na pijaci u Inđiji, dok se jedna meštanka nije usaglasila sa njom.

- To je šljam žao mi je... Ne vređam nikog, ali moji unuci završavaju školu i to kod nas ne postoji. Imam dva televizora, ali to kad nas ne postoji. Njeno ime mi ne znači ništa jer ne gledam televiziju uopšte. Komšinica gleda “Zadrugu“, možda je ta neka učesnica, ali ja nisam.

Žena koja živi u centru gradu progovorila je o aktuelnoj rijaliti učesnici.

- Znam Minu, kako je ne bih znala. Sad je našla novog dečka, lep je mali. Dobra je kao devojka, neki možda imaju stav da bi je se odrekli, imala je mnogo momaka, ali treba prošlost izbrisati i novi deo nastaviti. Sada je bila sa Terzom, ali on ima ženu i dete i svaka devojka treba da traži slobodnog dečka, ne sa oženjenim. To je njen život, kako hoće neka radi, ali to u ono vreme nije bilo. Valjda ima podršku, najgora tamo je Aneli Ahmić i treba je odmah isterati. Asmin je dobar čovek, ali on mora da priča sa Aneli radi curice, a da nema deteta mogao bi kud hoće. Mina vam živi dole kod mlina, a ja sam odavde u centru – rekla je gospođa koja nas je uputila ka rodnoj kući Mine Vrbaški.

