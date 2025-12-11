Takva ljubav jednom rađa se

Mislila sam samo

U tu metu jednom gađa se

Gađala sam tamo

Pucala sam na tom vašaru promašenih lica

Uvek pajac nađe pajaca

Sad odavno ništa ne preduzimam

Ništa više za zlo ti ne uzimam

Jednim okom nišanila te

A na oba promašila sve

Noćima od drugih te odvajala

Teška srca ponovo osvajala

Gladujem, a ne slabim ni gram