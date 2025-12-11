Slušaj vest

Asmin Durdžić nakon sve prisnijeg odnosa sa Aneli Ahmić, priznao je tokom sinoćnje emisije kada je i zašto prestao da voli Staniju Dobrojević.

"Prestao sam da je volim"

Asmin je u Elitu ušao kao zauzet muškarac koji je gotovo dve godine bio sa Stanijom, ali nakon samo nekoliko meseci u rijalitiju, javno ju je ostavio.

Sada je javno otkrio zašto se sve tako desilo.

- Napolju je sve to počelo. Desilo se jednostavno. Mnogo toga je bilo napolju, nekih sitnica, ali se u meni to nakupaljalo, pa sam razmišljao o tim stvarima ovde sve više i više. Prestao sam da je volim - govorio je Asmin za crnim stolom.

 Oglasila se Stanija

Nešto kasnije nakon Asminove izjave, oglasila se Stanija na Instagramu i objavila fotografije sa romantične večere iz Majamija.

Ono što je posebno interesantno domaćoj javnosti jeste pesma koju je okačila uz fotografije, a to je "Izlečena" od Nataše Bekvalac.

Izlečena

Takva ljubav jednom rađa se
Mislila sam samo
U tu metu jednom gađa se
Gađala sam tamo
Pucala sam na tom vašaru promašenih lica
Uvek pajac nađe pajaca

Sad odavno ništa ne preduzimam
Ništa više za zlo ti ne uzimam
Jednim okom nišanila te
A na oba promašila sve
Noćima od drugih te odvajala
Teška srca ponovo osvajala
Gladujem, a ne slabim ni gram

