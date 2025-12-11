Slušaj vest

Rijaliti učesnica Miljana Kulić napala je robota Tošu, a nakon što ga je gurnula obezbeđenje je napravilo živi zid između njih.

Sve je počelo kada je Miljana, koja je kažnjena mesečnim honorarom zbog uništavanja tuđih stvari, iznervirano prišla Toši i naglo ga gurnula, nakon čega se robot zateturao i umalo pao na zemlju.

Miljana Kulić van kontrole

Toša se zatim udaljio nekoliko metara unazad, ali je Miljana krenula za njim, nastavljajući da viče. Kulićeva je delovala potpuno van kontrole, dok je Toša ostao u defanzivnom modu, udaljavajući se od nje kako bi izbegao direktan kontakt.

Foto: Printscreen

Miljana je nastavila da ide ka Toši, koji redovno oduševljava gledaoce svojim stajlinzima, dok se on povlačio, a u jednom trenutku je viknula: "Došao si ovde mene da sprdaš, zato su te poslali!".

Situacija je vrlo brzo postala kritična, pa su pripadnici obezbeđenja intervenisali i fizički se postavili između Miljane i Toše, sprečavajući je da ga ošteti ili obori.

Miljana Kulić oštro kažnjena

Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, a nedavno je Veliki šef oštro reagovao. Naime, pre par dana je na adresu Bele kuće stiglo pismo da su pojedine učesnice kažnjene jer nisu poštovale osnovno pravilo u Eliti 9, zbog čega je Miljana Kulić mesečnim honorarom zbog uništavanja tuđih stvari.

