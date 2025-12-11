OSUĐIVALI IH I PROGNOZIRALI RASKIDA, AW JEDINI OPSTALI Ena i Peja uživaju u Španiji, pokazali kako se provode u Madridu (FOTO)
Jovan Pejić Peja, sin Zlate Petrović, i Ena Čolić započeli su svoju vezu u rijalitiju „Elita“, gde je njihova romansa prolazila kroz brojne uspone i padove. Iako su se tokom sezone često svađali, raskidali i mirili, a mnogi učesnici sumnjali da će njihova ljubav opstati van rijalitija, ovaj par danas dokazano uživa u stabilnom odnosu.
Naime, Ena i Peja odlučili su da se pred novogodišnje praznike povuku od svakodnevice i zajedno sa Eninim sinom Matijom otputuju u Španiju. Sa odmora redovno dele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, pokazujući da su skladniji nego ikad.
Peja je objavio i fotografiju sa stadiona Real Madrida, gde je pozirao zajedno sa Matijom, čime je još jednom naglasio da između njih vlada odlična energija i da je u odnosu sa Eninim sinom uspostavio topao i blizak odnos. Sve to potvrđuje da njihova ljubav ne samo da traje, već i napreduje uprkos svim sumnjama.
Ena u prvom susretu sa Zlatom
Ena Čolić je nedavno otkrila kako je izgledala poseta Pejinoj majci i priznala u kakvom su odnosu nakon svega.
- Bila sam kod Zlate, Pejine mame kući, ona je pisala taj događaj kao da je bila prisutna, kao da sam ga terala da me on zove kod mame, ona me pozvala iz sažaljenja. Ove čizme sam dobila od Zlate...Super. Ja sam se nadala da će doći do toga, tu sam ja kao Jovanova devojka da dokažem njegovoj porodici da su okolnosti bile takve i da sam vredna da dobijem priliku od njih napolju. Mislim da je njoj najbitnije kao majci da je njeno dete srećno, Peja je srećan sa mnom i ona se u skladu sa tim ponaša prema meni. Ona je divna! Ona se čak meni izvinila što je u nekom momentu rekla da imam šifru i da nisam dobra s glavom, ja sam njoj rekla: "Taman posla teta Zlato, ja bih još gore reagovala za svoje dete", svaka joj čast za sve - rekla je Ena na "Red Tv".
